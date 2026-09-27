ANM: Atenționare Cod Galben de vânt puternic în 7 județe. Rafale de până la 70 km/h

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vânt puternic valabilă luni, 28 septembrie, pentru șapte județe: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, unde rafalele vor atinge 70 km/h. În paralel, o informare meteorologică vizează sudul Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Carpații de Curbură până miercuri seară. În București, vremea rămâne normală din punct de vedere termic, însă vântul va avea intensificări zilnice de până la 50 km/h.

Vremea se schimbă radical în sud-estul României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru șapte județe, alături de o informare meteorologică ce vizează mai multe regiuni până la mijlocul săptămânii viitoare, conform unui comunicat remis DC News.

Potrivit meteorologilor, masele de aer vor aduce rafale considerabile, în timp ce Capitala va traversa câteva zile cu vânt activ și valori termice în ușoară scădere.

Cod Galben în șapte județe: Rafale de până la 70 km/h pe parcursul zilei de luni

Atenționarea meteorologică de tip Cod Galben intră în vigoare luni, 28 septembrie, la ora 10:00, și este valabilă până la ora 20:00 în șapte județe din estul și sud-estul țării. Județele vizate: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

Pe tot parcursul intervalului menționat, vântul va avea intensificări susținute, iar viteza la rafală va atinge 50...70 km/h, fapt ce poate crea probleme în traficul rutier, pe mare sau la nivelul rețelelor de utilități.

Informare meteorologică până pe 30 septembrie: Vânt puternic și în Carpații de Curbură

Pe lângă avertizarea punctuală de Cod Galben, ANM a emis și o informare meteorologică generală, valabilă de duminică, 27 septembrie, de la ora 10:00, până miercuri, 30 septembrie, la ora 20:00.

În acest interval de patru zile, vântul va sufla temporar cu putere în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde vitezele vor fi în general cuprinse între 45 și 55 km/h. La munte, în special în zona Carpaților de Curbură, rafalele vor atinge între 55 și 75 km/h.

Cum va fi vremea în București: Prognoză specială pentru Capitală

Pentru municipiul București, meteorologii anunță un regim termic apropiat de cel normal pentru sfârșitul lunii septembrie, însă aerul va fi rece și agitat din cauza vântului.

Duminică spre luni (27 - 28 septembrie): Vreme stabilă, cer variabil și vânt cu intensificări ușoare ziua (până la 40 km/h). Maxima va atinge 23 de grade, iar minima va coborî la 9...11 grade.

Luni spre marți (28 - 29 septembrie): Cerul va prezenta înnorări temporare, iar noaptea apar condiții de ploi slabe (circa 1 l/mp). Ziua, rafalele de vânt vor atinge 40...45 km/h. Maxima se va situa între 22 și 23 de grade.

Marți spre miercuri (29 - 30 septembrie): Se mențin condițiile de ploaie slabă pe parcursul zilei. Vântul va continua să prezinte intensificări de până la 40...45 km/h, iar mercurul din termometre se va opri la 21...22 de grade.

Miercuri (30 septembrie): Cer temporar noros, vânt insistent cu rafale de 45...50 km/h și o maximă de aproximativ 21 de grade.

Ne așteaptă sau nu cea mai grea iarnă? Ce spune directorul executiv al ANM

Dincolo de alertele pe termen scurt, meteorologii au oferit și primele clarificări despre cum va arăta sezonul rece, pe fondul speculațiilor despre „cea mai grea iarnă”. Florinela Georgescu, director executiv în cadrul ANM, a explicat la DC News cum poate influența fenomenul El Niño circulația maselor de aer polar către Europa.

„Ce am putea reține din aceste discuții preliminare este faptul că un El Niño puternic poate influența vortexul polar, deci acel celebru sistem de vânturi foarte puternice care mențin masa de aer cea mai rece deasupra zonelor polare. În situația în care acest brâu de vânturi puternice slăbește, masele de aer foarte rece pot să se extindă spre sud. În cazul nostru particular, ne-am putea aștepta ca o influență dinspre fenomenul El Niño, dinspre evoluția acestui fenomen asupra vortexului polar, să se concretizeze prin perioade în care temperaturile să fie mai scăzute decât normalul”, explică Florinela Georgescu la DC News.

Totuși, prognoza pentru România depinde de un ansamblu mult mai complex de factori atmosferici, nu doar de slăbirea vortexului polar.

„Pe de altă parte, însă, trebuie să spun că niciodată evoluția vremii nu este condiționată de un singur factor, iar pentru zona geografică a țării noastre estimările pentru prognoza de iarnă trebuie să țină cont și de evoluția maselor de aer dinspre Marea Mediterană, dinspre Câmpia Rusă. Sunt factori care influențează decisiv evoluția vremii la noi în sezonul rece. Deci nu este suficientă o interpretare, mai mult sau mai puțin speculativă, în acest moment, a legăturii dintre El Niño și vortexul polar. Trebuie să țină cont și de alți factori care condiționează vremea la noi în țară”, a adăugat Florinela Georgescu.