Ne așteaptă sau nu cea mai severă iarnă din România? Florinela Georgescu: Ce rol au El Niño și vortexul polar / video

Imagine cu viscol, ger. Sursa foto: Agerpres

Florinela Georgescu a explicat ce rol joacă fenomenul El Niño și vortexul polar în evoluția vremii din sezonul rece și de ce prognoza nu poate fi bazată pe un singur factor.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre primele estimări pentru sezonul rece și a explicat că fenomenul El Niño poate influența vortexul polar.

Potrivit acesteia, în cazul în care vortexul polar slăbește, masele de aer rece se pot extinde spre sud, ceea ce înseamnă apariția unor perioade cu temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit.

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„În această perioadă a anului nu a lipsit niciodată din ecosistemul mass-media celebra zicere: „Vine cea mai grea iarnă”. Institutul din Polonia, institutul din Argentina, de la Oslo... Trebuie să apară unul care prezice cea mai grea iarnă din ultima sută de ani”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Este adevărat. Este perioada în care încep primele estimări, mai mult sau mai puțin oficiale, referitoare la sezonul de iarnă. Sigur că sunt multe discuții care pun în legătură evoluția probabilă a vremii pe continentul european din această iarnă cu evoluția fenomenului El Niño, care într-adevăr poate influența circulația atmosferică la nivel global.

Ce am putea reține din aceste discuții preliminare este faptul că un El Niño puternic poate influența vortexul polar, deci acel celebru sistem de vânturi foarte puternice care mențin masa de aer cea mai rece deasupra zonelor polare. În situația în care acest brâu de vânturi puternice slăbește, masele de aer foarte rece pot să se extindă spre sud.

În cazul nostru particular, ne-am putea aștepta ca o influență dinspre fenomenul El Niño, dinspre evoluția acestui fenomen asupra vortexului polar, să se concretizeze prin perioade în care temperaturile să fie mai scăzute decât normalul”, a spus Florinela Georgescu.

El Niño nu este singurul factor care influențează iarna din România

Florinela Georgescu a explicat că prognoza pentru iarnă nu poate fi făcută pe baza unui singur factor, adică legătura dintre El Niño și vortexul polar, și trebuie luată în calcul și evoluția maselor de aer dinspre Marea Mediterană și Câmpia Rusă, care influențează vremea din România.

„Pe de altă parte, însă, trebuie să spun că niciodată evoluția vremii nu este condiționată de un singur factor, iar pentru zona geografică a țării noastre estimările pentru prognoza de iarnă trebuie să țină cont și de evoluția maselor de aer dinspre Marea Mediterană, dinspre Câmpia Rusă. Sunt factori care influențează decisiv evoluția vremii la noi în sezonul rece.

Deci nu este suficientă o interpretare, mai mult sau mai puțin speculativă, în acest moment, a legăturii dintre El Niño și vortexul polar. Trebuie să țină cont și de alți factori care condiționează vremea la noi în țară”, a spus Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM) la DC News.