Vremea se răcește brusc de luni, 21 septembrie. Alina Șerban, meteorolog ANM: Vom vorbi de lapoviță și ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Magnific

Vremea se schimbă de luni, 21 septembrie. Alina Șerban, meteorolog ANM, anunță temperaturi mai mici cu până la 10 grade, ploi și primii fulgi la munte.

Un val de aer rece va aduce temperaturi scăzute la începutul săptămânii viitoare. Alina Șerban, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) spune că în unele zone din țară se va așterne bruma, iar la munte se anunță chiar și ninsori.

Răcirea bruscă a vremii vine pe fondul unui vortex polar neobișnuit în România.

"Prima parte a săptămânii va aduce o vreme mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Maximele se vor situa în mare parte între 14-15 și cel mult 23-24 de grade. Vor fi ploi cam în toate regiunile, dar la altitudini montane mari, în general la peste 1.800 - 2.000 de metri, vom vorbi de lapoviță și ninsoare pentru că acolo temperaturile vor fi negative, chiar și temperaturile maxime, -1, 0 grade, temperaturile minime, evident, mai scăzute de atât.

De altfel, temperaturile minime vor fi scăzute cam în toate regiunile. Ne așteptăm ca în estul Transilvaniei să coboare spre 0 grade și în aceste condiții să se producă brumă", a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM, pentru TVR.

Cele mai scăzute temperaturi vor fi miercuri, 23 septembrie

Elena Mateescu, directorul ANM, explicase vineri, 18 septembrie, că cel mai răcoare va fi miercuri, 23 septembrie. Atunci, în nordul țării, maximele vor coborî până la aproximativ 13-14 grade, în timp ce în sud și în București sunt așteptate temperaturi în jurul valorilor de 18-20 de grade Celsius.

"Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21 – 22 de grade Celsius", a spus directoarea ANM.

După acest val de aer rece, vremea se va încălzi din nou

Vremea se va răci și în București de săptămâna viitoare. În Capitală se anunță ploi, iar temperaturile nu vor depăși 20 de grade. Ulterior însă vremea se va încălzi din nou. Alina Șerban a explicat că în următoarele patru săptămâni vor fi temperaturi în general normale sau chiar peste valorile specifice acestei perioade.

"Se va încălzi din nou pentru că în următoarele săptămâni temperaturile au abateri pozitive, în mod deosebit în jumătatea de vest a teritoriului, chiar dacă precipitațiile vor continua să apară, ceea ce nu este un lucru rău, în condițiile în care avem mare nevoie de umezeală la nivelul solului", a mai spus Alina Șerban.

Luna octombrie a fost mai caldă în ultimii ani. În 2022 și 2023 s-au înregistrat cele mai mari valori în România, dar și la nivel global. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale (ANM), a precizat recent la DC NEWS că evoluția temperaturilor medii anuale, în special în ultimele decenii, confirmă schimbările climatice.