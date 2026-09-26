Planul Roșu de Intervenție, activat sâmbătă seară în Sibiu: Alertă la o sală de evenimente din Avrig după ce la 11 persoane li s-a făcut rău

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Autoritățile au declanșat sâmbătă seară Planul Roșu de Intervenție în județul Sibiu, după ce 11 persoane prezente la o sală de festivități din Avrig au acuzat manifestări specifice unei toxiinfecții alimentare.

Mobilizare masivă a forțelor de salvare, sâmbătă seară, în județul Sibiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui apel la numărul unic de urgență care semnala că mai mulți participanți la un eveniment organizat într-un local din orașul Avrig acuză probleme de sănătate specifice unei toxiinfecții alimentare.

Pentru gestionarea promptă a situației și acordarea îngrijirilor fără întârziere, la fața locului au fost direcționate numeroase autospeciale de prim-ajutor.

Echipaje SMURD și SAJ trimise de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a dispus trimiterea rapidă a unui dispozitiv amplu de intervenție prespitalicească, menit să preia pacienții și să efectueze triajul medical:

„La o sală de evenimente din oraşul Avrig mai multe persoane solicită asistenţă medicală întrucât acuză simptomatologie de toxiinfecţie alimentară. La faţa locului sunt mobilizate următoarele forţe: trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple. În aceste momente 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”, a transmis ISU Sibiu, conform agenției de presă Agerpres.

Personalul medical evaluează fiecare caz în parte la locația din Avrig, urmând ca, în funcție de severitatea simptomelor, să decidă dacă este necesar transportul la spital pentru investigații detaliate și tratament de specialitate.

Până la finalizarea evaluărilor, autoritățile mențin dispozitivul activ pentru a preîntâmpina apariția altor cazuri în rândul celor prezenți la petrecere.

Un alt Plan Roșu a fost declanșat în urmă cu o săptămână, în județul Bacău: 49 de elevi au ajuns la spital

Incidentul din județul Sibiu vine la scurt timp după o altă alertă majoră de toxiinfecție alimentară. Marți, 15 septembrie, autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție la Școala Gimnazială Căiuți, din județul Bacău, unde 49 de elevi au acuzat vărsături și stări accentuate de rău după masa de prânz.

Copiii au consumat paste cu pui și sos de roșii asigurate prin programul guvernamental „Masa caldă”. Majoritatea elevilor au fost evaluați de urgență la spitalele din Onești și Bacău. Un singur băiat de 8 ani a necesitat internare mai multe zile. În urma controalelor fulger, inspectorii ANSVSA au amendat firma de catering din Adjud responsabilă de livrare cu suma de 65.000 de lei și i-au suspendat activitatea pentru abateri grave de la normele de siguranță alimentară.