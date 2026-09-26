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BANCUL ZILEI: Interviu pentru intrarea în mănăstire

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Trei femei se decid să se retragă la mănăstire, unde dau interviuri cu starețul.

-Ai fost cuminte în lume?

-Foarte cuminte. Chiar și după ce m-am măritat al rămas tot virgină!

-Perfect, tu primești cheia de aur.

Către a doua femeie.

-Dar tu, cât de cuminte ai fost?

-Păi am fost virgină înaine să mă mărit, iar după...

-Foarte bine, tu primești cheia de argint!

Către a treia femeie:

-Și tu, fiica mea, cât de cuminte ai fost?

-Deloc, am făcut numai nebunii la viața mea!

-Tu primești ceia de la chilia mea!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Cererea în căsătorie

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