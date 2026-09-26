BANCUL ZILEI: Interviu pentru intrarea în mănăstire

Bancul zilei. Trei femei se decid să se retragă la mănăstire, unde dau interviuri cu starețul.
-Ai fost cuminte în lume?
-Foarte cuminte. Chiar și după ce m-am măritat al rămas tot virgină!
-Perfect, tu primești cheia de aur.
Către a doua femeie.
-Dar tu, cât de cuminte ai fost?
-Păi am fost virgină înaine să mă mărit, iar după...
-Foarte bine, tu primești cheia de argint!
Către a treia femeie:
-Și tu, fiica mea, cât de cuminte ai fost?
-Deloc, am făcut numai nebunii la viața mea!
-Tu primești ceia de la chilia mea!