BANCUL ZILEI: Interviu pentru intrarea în mănăstire

Bancul zilei. Trei femei se decid să se retragă la mănăstire, unde dau interviuri cu starețul.

-Ai fost cuminte în lume?

-Foarte cuminte. Chiar și după ce m-am măritat al rămas tot virgină!

-Perfect, tu primești cheia de aur.

Către a doua femeie.

-Dar tu, cât de cuminte ai fost?

-Păi am fost virgină înaine să mă mărit, iar după...

-Foarte bine, tu primești cheia de argint!

Către a treia femeie:

-Și tu, fiica mea, cât de cuminte ai fost?

-Deloc, am făcut numai nebunii la viața mea!

-Tu primești ceia de la chilia mea!