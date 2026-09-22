BANCUL ZILEI: Blonda din Maramureș și mulsul vacii

Bancul zilei. No, Mărie, tu ești blondă de la oraș, da' acuma te-ai măritat la noi în Maramureș. Du-te și tu în grajd și mulge vaca, o îndemnă soacra.

— No, bine, mamă soacră, mă duc, că doar am văzut pe YouTube cum se face!

(Trece o oră, trece două, Maria nu mai apare...)

— No, fată dragă, ce ai pățit de ai stat atâta, ai umplut găleata?

— Apăi, mamă soacră, vaca asta n-are deloc semnal la internet!

— Cum adică n-are semnal, măi pruncă?

— Păi eu am tot apăsat pe „butoanele” de jos, da' nu mi-a apărut nicio opțiune de „Download Lapte”, așa că am lăsat-o în faza de restart!