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BANCUL ZILEI: Blonda din Maramureș și mulsul vacii

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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bancuri

Bancul zilei. No, Mărie, tu ești blondă de la oraș, da' acuma te-ai măritat la noi în Maramureș. Du-te și tu în grajd și mulge vaca, o îndemnă soacra.

— No, bine, mamă soacră, mă duc, că doar am văzut pe YouTube cum se face!
(Trece o oră, trece două, Maria nu mai apare...)
— No, fată dragă, ce ai pățit de ai stat atâta, ai umplut găleata?
— Apăi, mamă soacră, vaca asta n-are deloc semnal la internet!
— Cum adică n-are semnal, măi pruncă?
— Păi eu am tot apăsat pe „butoanele” de jos, da' nu mi-a apărut nicio opțiune de „Download Lapte”, așa că am lăsat-o în faza de restart!

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