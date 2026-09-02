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BANCUL ZILEI: Măria și Ion pe plajă

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 02 Sep 2026
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Bancul zilei. Mărie, no, uită-te și tu la muierile astea de pe plajă... Păi, costumele lor de baie-s mai mici decât batista mea de buzunar, îi spune Ion.

– Apăi, Ioane, no, tu nu știi că acuma totul s-a scumpit? Lumea face economie la pânză, nu ca tine, care porți izmenele alea lungi și pe caniculă.

 – Păi bine, Mărie, da' văd că la unele le-o lipsit pânza de tot de la spate! Aia nu mai e economie, aia-i faliment curat!

– Ioane, dragă, tu te uiți după economie sau îți clătești ochii pe banii mei? Întoarce-te cu fața la cearșaf, că acuș îți dau eu o „inflație” de nu te vezi!

– No bine, Mărie, m-am întors... Da' să știi că din cauza crizei ăsteia economice, mie mi-o crescut tensiunea! 

Vezi și: BANCUL ZILEI: Fericirea în familie

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