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BANCUL ZILEI: Ion, tânăr avocat...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
banc

Bancul zilei. Ion creșste într-un oraș mic și apoi se mută la București pentru a urma facultatea de drept.

După terminarea facultății decide să se mute înapoi în orașul natal și să își deschidă propriul birou de avocatură, însa afacerile îi merg cam greu la început.

Într-o zi, vede un om apropiindu-se de ușa biroului. Fiind primul său client dorește să îi facă impresie bună.

Când acesta ajunge la ușă, Ion ridică rapid receptorul telefonului și începe, facându-i semn cu mâna să intre:

- Nu. În niciun caz. Spune-le idioților că nu mă voi opri până nu primesc un miliard despagubire. Da. La tribunal am sedință mâine.
Spune-i procurorului general că am timp să mă întâlnesc cu el numai săptămâna viitoare.
Și continuă așa pentru vreo cinci minute. Omul așteaptă cu răbdare pană când  Ion termină. Acesta pune jos receptorul și se întoarce către noul venit:

- Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Sunt foarte ocupat. Cu ce vă pot ajuta?
Omul raspunde:

- Sunt de la Romtelecom. Am venit să vă instalez telefonul...

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