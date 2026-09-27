Alegerile din România, prin ochii ambasadorului britanic: M-am dus la culcare... Câteva ore mai târziu, totul s-a schimbat

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București - Agerpres

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a vorbit despre momentul în care rezultatele primului tur au început să arate cu totul diferit față de estimările inițiale de la ieșirea de la urne.

Diplomatul britanic a mărturisit, într-un interviu acordat Digi24, că evoluția scrutinului din România a fost una neașteptată.

„A fost, în mod clar, o surpriză uriașă pentru toată lumea”

"Ei bine, cred că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România a fost, în mod clar, o surpriză uriașă pentru toată lumea. Cât de diplomatic sună asta? Îmi amintesc că mă duceam la culcare, uitându-mă la sondajele de la ieșirea de la urne și gândindu-mă: «Este exact rezultatul la care ne așteptam». Apoi, câteva ore mai târziu, a apărut această schimbare incredibilă. Așadar, cred că a fost de înțeles faptul că acea campanie masivă și neașteptată de pe TikTok a fost investigată. Am avut încredere că autoritățile și guvernul României vor adopta abordarea pe care au ales-o", a spus Giles Portman.

Giles Portman, despre o posibilă influență a Rusiei în România

Întrebat despre o posibilă influență a Rusiei în societatea românească, Giles Portman a spus că nu consideră că românii manifestă o simpatie deosebită față de Rusia.

Ambasadorul britanic a subliniat că explicațiile privind ceea ce s-a întâmplat în România ar trebui oferite de autoritățile și serviciile de informații române.

Diplomatul a atras apoi atenția asupra complexității fenomenului dezinformării, precizând că narațiunile false pot proveni din surse diferite.

"Dezinformarea poate fi atât accidentală, cât și deliberată. Uneori, oamenii preiau narațiuni false și le răspândesc intenționat. Alteori, acest lucru se întâmplă și din neatenție. Uneori, aceste narațiuni sunt importate din exterior, iar alteori sunt generate chiar pe plan intern. Deci este un ecosistem extrem de complex", a explicat Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București.

Ambasadorul a legat fenomenul de ceea ce a numit „realitatea hibridă” și a vorbit despre necesitatea ca statele europene să își împărtășească experiența în combaterea acestui tip de amenințări.