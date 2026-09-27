Italienii din România se dezic de susținerea politică pentru Siegfried Mureșan. Semnatarii acuză tentative de a fi folosiți în jocuri politice

lllie Bolojan și Siegfried Mureșan / FOTO: Agerpres

Un grup extins de organizații reprezentative ale comunității și mediului de afaceri italian din țara noastră au transmis un comunicat de presă prin care resping încercarea Asociației Italienilor din România (RO.AS.IT.) de a vorbi în numele întregii comunități italiene. Reacția vine în urma poziției exprimate public de RO.AS.IT. cu privire la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.

Semnatarii transmit că iau act „cu surprindere și profundă îngrijorare de poziția exprimată public de RO.AS.IT. cu privire la desemnarea domnului Siegfried-Vasile Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru al României”.

Documentul oficial este semnat de Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIPR); Confindustria România, Com.It.Es. România, Asociația FUTURA A.I.I., Comunitatea Italiană – Friulana Greci, Confederația Italienilor din toată Lumea, CIM România, Asociațiile Emiliano-Românilor din România, Asociația Italienilor din Bihor, Comitetul Italienilor din România, Comitetul Tricolorului în Lume.

Semnatarii subliniază că nu urmăresc să intervină în politica internă a României, ci să evite asocierea întregii comunități cu o poziție politică neasumată de aceasta, reafirmându-și totodată respectul față de instituțiile democratice și față de relația dintre România și Italia.

„Considerăm necesar să precizăm, fără nicio ambiguitate, că poziția exprimată de o singură organizație nu poate fi prezentată și nici percepută ca fiind poziția întregii comunități italiene din România. RO.AS.IT. este exclusiv o organizație care din pacate reprezintă în Parlament, potrivit legislației în vigoare, puținii cetățeni români de origine italiană. RO.AS.IT. nu reprezintă în niciun fel ampla și diversificata realitate socială și economică italiană din România.

Comunitatea italiană din România este largă, diversificată și complexă. Aceasta cuprinde cetățeni români de origine italiană, cetățeni italieni rezidenți în România, antreprenori și investitori italieni, profesioniști, familii, reprezentanți ai mediului academic și reprezentanți ai mediilor culturale, educaționale și asociative, precum și numeroase organizații care, de-a lungul anilor, au contribuit concret la consolidarea relațiilor dintre Italia și România.

RO.AS.IT. este una dintre organizațiile care activează în cadrul comunității și are, în mod firesc, dreptul, în limitele prevăzute de lege, de a-și exprima propriile opinii și poziții. Dar RO.AS.IT. nu a reprezentat niciodată comunitatea italiană din România.

Orice tentativă de a transforma poziția unei singure și marginale organizații în poziția colectivă a tuturor italienilor și a tuturor organizațiilor italiene prezente în România este inacceptabilă.

Considerăm gravă orice inițiativă care poate crea în spațiul public, politic sau instituțional impresia că întreaga

comunitate italiană din România este asociată unei anumite poziții politice.

Organizațiile semnatare nu intenționează să intervină în dinamica politicii interne românești prin susținerea sau contestarea unor partide, persoane sau formule politice.

România este un stat democratic, iar desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru reprezintă o

procedură constituțională și instituțională.

Nu considerăm acceptabil ca numele comunității italiene sau relațiile istorice dintre Italia și România să fie utilizate pentru transmiterea unor mesaje politice care nu au fost asumate și nici împărtășite de comunitatea italiană în ansamblul său.

Prezența italiană în România reprezintă o realitate socială, economică, culturală și instituțională construită de-a lungul mai multor decenii.

Într-un moment politic deosebit de delicat, considerăm că toate organizațiile care se revendică drept reprezentante ale comunității italiene au o responsabilitate și mai mare: aceea de a nu crea confuzie între reprezentarea unei singure organizații și reprezentarea unei întregi comunități.

Nu acceptăm ca opiniile unei singure structuri să fie atribuite, implicit sau explicit, tuturor italienilor rezidenți în România, tuturor antreprenorilor italieni sau tuturor organizațiilor italiene active în țară.

Nu acceptăm ca reputația comunității italiene să fie asociată cu o poziție politică pe care nu am asumat-o și care nu ne reprezintă.

Organizațiile semnatare își reafirmă respectul față de România, față de instituțiile sale democratice și față de statul de drept, precum și față de relația strategică, istorică și de prietenie dintre România și Italia”, conchid organizațiile semnatare ale comunicatului.