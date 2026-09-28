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Tranzitul lui Marte în Leu. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru fiecare zodie - VIDEO

Autor: Echipa Astrosens
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leu planeta
Sursă foto: Magnific AI

În perioada 28 septembrie - 26 noiembrie 2026, Marte va tranzita semnul Leului.

Tocmai ce a început un tranzit care ne va pune pa jar în următoarele luni! Marte a intrat în semnul Leului, unde va rămâne pentru aproximativ două luni. 

Marte reprezintă curaulj, dorința de a câștiga, pasiuna, ambiția și furie. Leul este arhetipul respectului, al iubirii, al validării și al vanității. 

În următoarea perioadă, viața noastră va fi precum o scenă. Vom fugi de tot ce este comun, simplu. Ne vom dori să ieși în evidență, să trăim în lumina reflectoarelor și o medalie pentru reușitele noastre. Și dacă vom simți că nu primim ce ni se cuvine, vom reacționa într-un mod scandalos.

Tranzitul lui Marte în Leu din 2026 va avea parte de câteva caracteristici interesante. Cum ar fi opoziția cu Pluto(3 octombrie) sau conjuncțiile cu Jupiter și Nodul Sud(14-16 noiembrie). Și dacă mai punem la socoteală și retrogradările lui Venus și Mercur din următoarea perioadă, este clar că vom avea de-a face cu lupte de putere și un dramatism greu de gestionat. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi previziunile și recomandările pentru fiecare semn zodiacal, în cadrul a două emisiuni DCNews, ce vor fi difuzate luni, 28 septembrie, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews, după cum urmează: 

Marte a intrat în Leu. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - ora 17.00

Marte în Leu. Previziuni Daniela Simulescu pentru toate zodiile - VIDEO - ora 19.00

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astrolog daniela simulescu
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