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Ce înseamnă coridorul vertical? Bogdan Ivan, despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA și alte subiecte din energie

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei. Foto: Crișan Andreescu

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, revine la interviurile DC News, luni, 28 septembrie 2026, unde va discuta despre cele mai intense subiecte ale momentului, inclusiv despre coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important.

Luni, 28 septembrie, Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News, LIVE, de la ora 13:00. Bogdan Ivan intervine în scandalul gazelor din SUA! Va face referire și la declaraţiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. 

Iată principalele subiecte de discuție:

  • Putea România să evite criza energetică?
  • De ce nu s-au dat autorizații pentru parcuri eoliene, fotovoltaice și proiecte de stocare?
  • Ce trebuie făcut în perioada următoare?
  • Cum combateți birocrația din sistemul energetic?
  • Este nevoie de o reformă a principalelor instituții din energie? Când începe?
  • Ce înseamnă coridorul vertical?
  • Bogdan Ivan intervine în scandalul gazelor din SUA!
     

Interviul poate fi urmărit LIVE, luni, 28 septembrie, de la ora 13:00, pe DC News și DC News TV.

Cine este Bogdan Ivan?

Bogdan-Gruia Ivan este un politician român, deputat în Parlamentul României și fost ministru în mai multe guverne. A fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, apoi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În vara anului 2025, a preluat conducerea Ministerului Energiei.

Bogdan Ivan a intrat în Parlament în 2020 și a fost reales în 2024. Înainte de activitatea parlamentară, a fost consilier și purtător de cuvânt al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.


Este absolvent al Universității Babeș-Bolyai, unde a studiat administrație publică și comunicare și relații publice, și are un doctorat la Universitatea din București.

În mandatul de ministru al Energiei, Bogdan Ivan s-a aflat în centrul unor decizii importante pentru sectorul energetic. 

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Comentarii (2)

RAL   •   28 Septembrie 2026   •   10:28

Degeaba cenzurați!
Adevărul nu poate fi castrat pe motiv, fals, de "interes național"...
P.S. Maestrului Chirieac nu îi e rușine când se bărbierește, să se privească în oglindă?
Că s-a obișnuit să dea, bănesian, din coadă, pricep, dar nu-l deranjează copitele când se încalță?

RAL   •   28 Septembrie 2026   •   09:48

Cine e? O loază!

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