Metoda "falsul accident" şi alte întâmplări din trafic. DC Conducem, o nouă ediţie

Metoda "falsul accident" a revenit în vizorul autorităţilor. Dezbatem subiectul la DC Conducem.

Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, explică de ce metoda "falsul accident" are succes, dar şi ce putem face pentru a ne feri.

Comentăm împreună şi alte întâmplări din trafic: şoferi care trec pe culoarea roşie, accidente cu motociclete, accidente pe autostradă, dar şi neatenţii care pot duce la adevărate tragedii.

Emisiunea se transmite marţi, 29 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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