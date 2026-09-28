﻿ Metoda "falsul accident" şi alte întâmplări din trafic. DC Conducem, o nouă ediţie | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
Ce înseamnă coridorul vertical? Bogdan Ivan, detalii despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA - Urmărește dezbaterea live
DCNews Stiri Interviuri DCNews Metoda "falsul accident" şi alte întâmplări din trafic. DC Conducem, o nouă ediţie

Metoda "falsul accident" şi alte întâmplări din trafic. DC Conducem, o nouă ediţie

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
dc conducem teaser

Metoda "falsul accident" a revenit în vizorul autorităţilor. Dezbatem subiectul la DC Conducem.

Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, explică de ce metoda "falsul accident" are succes, dar şi ce putem face pentru a ne feri. 

Comentăm împreună şi alte întâmplări din trafic: şoferi care trec pe culoarea roşie, accidente cu motociclete, accidente pe autostradă, dar şi neatenţii care pot duce la adevărate tragedii. 

Emisiunea se transmite marţi, 29 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close