Primul drive-in mall. De la burgeri la motociclete. Ilan Laufer, despre afaceri, criză și pericolele din trafic

Ilan Laufer

România are primul drive-in mall: Laufer Drive-In Mall.

Într-o Românie în care multe afaceri se închid, iată că avem și vești bune. Ilan Laufer a lansat un concept nou, de drive-in mall, adică intri cu mașina într-o parcare imensă și de acolo te oprești la restaurantul favorit (ai și brutării, locuri de unde poți comanda numai băuturi deosebite) și fie mănânci acolo, fie iei la pachet.

Ilan Laufer, fost ministru, a vorbit, la DC News, despre proiectul său de tip drive-in mall, în care a adus laolaltă concepte culinare diferite, de la burgeri până la alte preparate pe care le prezintă în interviu. Spune însă că, dincolo de partea spectaculoasă a proiectului, aceasta a fost cea mai grea afacere din viața sa.

Ilan Laufer povestește ce obstacole a întâlnit și de ce consideră că este atât de dificil să faci afaceri în România. Vorbește și despre criza economică și explică de ce industria HoReCa îi resimte puternic efectele. În același timp, spune cum a mers proiectul până acum și ce planuri are pentru a-l dezvolta în alte locuri.

Discuția ajunge și la politică: Cum vede Ilan Laufer folosirea inteligenței artificiale pentru redactarea unui program de guvernare? Iar spre final îl cunoaștem și dincolo de afaceri. Ne povestește despre antrenamentele la sală, despre pasiunea pentru motociclete și despre riscurile pe care le întâlnește în trafic.

Urmăriți interviul integral cu Ilan Laufer la DC News, luni, de la ora 16.00.