﻿ Primul drive-in mall. De la burgeri la motociclete. Ilan Laufer, despre afaceri, criză și pericolele din trafic | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Primul drive-in mall. De la burgeri la motociclete. Ilan Laufer, despre afaceri, criză și pericolele din trafic

Primul drive-in mall. De la burgeri la motociclete. Ilan Laufer, despre afaceri, criză și pericolele din trafic

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
|
Ilan Laufer
Ilan Laufer

România are primul drive-in mall: Laufer Drive-In Mall.

Într-o Românie în care multe afaceri se închid, iată că avem și vești bune. Ilan Laufer a lansat un concept nou, de drive-in mall, adică intri cu mașina într-o parcare imensă și de acolo te oprești la restaurantul favorit (ai și brutării, locuri de unde poți comanda numai băuturi deosebite) și fie mănânci acolo, fie iei la pachet. 

Ilan Laufer, fost ministru, a vorbit, la DC News, despre proiectul său de tip drive-in mall, în care a adus laolaltă concepte culinare diferite, de la burgeri până la alte preparate pe care le prezintă în interviu. Spune însă că, dincolo de partea spectaculoasă a proiectului, aceasta a fost cea mai grea afacere din viața sa.

Ilan Laufer povestește ce obstacole a întâlnit și de ce consideră că este atât de dificil să faci afaceri în România. Vorbește și despre criza economică și explică de ce industria HoReCa îi resimte puternic efectele. În același timp, spune cum a mers proiectul până acum și ce planuri are pentru a-l dezvolta în alte locuri.

Discuția ajunge și la politică: Cum vede Ilan Laufer folosirea inteligenței artificiale pentru redactarea unui program de guvernare? Iar spre final îl cunoaștem și dincolo de afaceri. Ne povestește despre antrenamentele la sală, despre pasiunea pentru motociclete și despre riscurile pe care le întâlnește în trafic. 

Urmăriți interviul integral cu Ilan Laufer la DC News, luni, de la ora 16.00.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Ilan Laufer
burger
mall
drive
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close