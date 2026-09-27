Avionul și păsările: Cazul cursei TAROM de la Cluj. De ce lovirea unui stol de păsări e un risc cu adevărat mare pentru avioane și cum reacționează piloții

Sursa foto: Agerpres

„A devenit frecvent pericolul de ciocnire a avioanelor cu păsările mari de tipul pescărușilor apăruți în mod greu de explicat tocmai la Cluj”, arată pilotul Cezar Osiceanu.

E vorba de cazul de ieri, când un avion TAROM cu 170 de persoane la bord, care efectua sâmbătă cursa Cluj-Napoca - Antalya, a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit un stol de porumbei la decolare. Piloții au redirecționat aeronava spre București ca măsură de precauție, manevra s-a încheiat cu bine, iar pasagerii urmează să fie preluați de un alt avion pentru a ajunge în Turcia.

Incidentul a avut loc pe zborul RO4477, care a decolat de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca în jurul orei 14:20. În faza incipientă a zborului, aparatul de zbor ar fi intrat în coliziune cu un stol de de păsări. În fața riscurilor tehnice pe care un astfel de impact le poate genera la nivelul motoarelor sau al fuselajului, piloții au aplicat procedurile standard de siguranță, au abandonat traiectoria către stațiunea din Turcia și au îndreptat aeronava spre baza tehnică din Capitală.

Pilotul Cezar Osiceanu amintește într-un text pentru DC News că „primul incident grav a fost cu un avion tot Boeing și tot al TAROM când imediat după decolare au fost lovite ambele motoare iar comandantul, regretatul Dodel cum era alintat de colegi, a reușit o adevărată minune reușind să aterizez în siguranță înapoi la Cluj cu un motor oprit și celălalt grav avariat”.

„În cazul de față comandantul Ciprian Dragomir, și el un comandant tânăr dar cu experiență pe acest top a luat decizia corectă de a ateriza pe Otopeni acolo unde aeronava putea fi reparată cu costuri mai mici și într-un timp mai scurt.

În luarea deciziei sale au fost luate în considerație o seria de factori precum: lungimea pistei necesare pentru aterizarea de urgență în cazul unei cedări a motorului, situația meteo, posibilele avarii cunoscute sau nu suferite de avion, instrucțiunile primite de la companie.

În perioada de toamnă când începe migrația păsărilor accidentale și incidentele produse de lovirea stolurilor de către aeronave în zonele aeroportuare cresc exponențial.

Nu există din nefericire nici o metodă sigură prin care piloții să poată evita contactul cu păsările iar statisticile arată ca impactul cu acestea produc avarii grave în special motoarelor.

Timpul de reacție al piloților este foarte scurt și cel mai frecvent aceștia nu pot face nici o manevră utilă

În România s-a înregistrat un caz, o întâlnire de grad “zero” cu un stol de trei berze în timpul coborârii în vederea aterizării la aeroportul din Iași”, arată Osiceanu. E vorba de o experiență proprie.

„În intervalul de 5 secunde până la impact am putut lua una din cele 3 decizii posibile și am reușit să salvez avionul de la o posibilă catastrofă provocată de lovirea aripii și motorului stâng dacă aș fi ales una din celelalte două opțiuni.

Opțiunea aleasă de mine avea la bază acceptarea producerii unui impact al berzei cap de formație cu parbrizul avionului pe partea mea de pilotaj”, își amintește acesta.