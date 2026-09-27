Haine și parfumuri contrafăcute, în valoare de aproape 900.000 de lei. Controale efectuate în autocarele care făceau curse regulate pe ruta Turcia-România

Sursa foto Poliția Română de Frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit bunuri contrafăcute cu o valoare totală estimată la aproximativ 900.000 de lei.

"Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul acțiunii „Autumn Operation”, desfășurate în perioada 25-27 septembrie 2026, 11.353 de produse susceptibile a fi contrafăcute, bunuri cu o valoare totală estimată la aproximativ 900.000 de lei. În cauză au fost întocmite lucrări penale, iar bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

La data de 26.09.2026, în jurul orei 18.10, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu omologii bulgari și lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, în cadrul acțiunii „Autumn Operation”, au oprit pentru control, pe DN56, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă înmatriculat în Grecia. Acesta era condus de un cetățean grec, în vârstă de 43 de ani, și circula pe ruta Grecia-Bulgaria.

Cu ocazia verificării compartimentului de marfă, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul mai multor cutii de carton 10.650 articole vestimentare și de marochinărie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și pentru care persoanele în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență", a transmis Poliția de Frontieră, într-un comunicat.

Haine și parfumuri contrafăcute

"În perioada de 25-27.09.2026, la diferite intervale orare, lucrători din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat o acțiune de control, în cadrul acțiunii „Autumn Operation”, pe DN5, fiind verificate mai multe autocare de transport persoane care efectuau curse regulate pe ruta Turcia-România

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, în interiorul acestora un număr total de 703 articole vestimentare și de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și pentru care perosoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 899.600 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În prezent, față de persoanele în cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală", se mai arată în comunicat.