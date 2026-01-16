€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Un român a adus în bagaj, din Turcia, bunuri contrafăcute de 280.000 de lei
Data actualizării: 15:20 16 Ian 2026 | Data publicării: 15:14 16 Ian 2026

Un român a adus în bagaj, din Turcia, bunuri contrafăcute de 280.000 de lei
Autor: Iulia Horovei

haine colorate Marfă contrafăcută depistată de polițiști. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un român a vrut să introducă în țară bunuri contrafăcute din Turcia, în valoare de 285.000 de lei.

 

Un cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, este cercetat penal după ce a fost depistat de poliţiştii de frontieră giurgiuveni în timp ce transporta într-un autocar ce venea din Turcia bunuri contrafăcute în valoare totală de peste 285.000 de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse de marcă.

Îmbrăcăminte contrafăcută de 285.000 de lei

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, autocarul de transport persoane care efectua curse regulate, pe ruta Turcia-România, a fost controlat de poliţiştii de frontieră într-o acţiune pe drumul naţional DN 5 Giurgiu-Bucureşti.

„În urma controlului efectuat au fost descoperite 816 produse de îmbrăcăminte, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparţineau unui pasager, cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, care nu deţinea documente de provenienţă.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 285.600 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale”, se arată în comunicatul menţionat.

Dosarul penal vizează pentru infracţiunea de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, scrie Agepres.

Citește și: Polițiștii din Timiș au găsit sursa exploziei de la sediul Poliției Rutiere Lugoj

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

giurgiu
turcia
marfa contrafacuta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video
Publicat acum 18 minute
Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”
Publicat acum 25 minute
Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Publicat acum 43 minute
Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Publicat acum 43 minute
A picat rețeaua X. Update: Unii utilizatori spun că funcționează
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 23 ore si 29 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close