Un român a adus în bagaj, din Turcia, bunuri contrafăcute de 280.000 de lei

Un cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, este cercetat penal după ce a fost depistat de poliţiştii de frontieră giurgiuveni în timp ce transporta într-un autocar ce venea din Turcia bunuri contrafăcute în valoare totală de peste 285.000 de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse de marcă.

Îmbrăcăminte contrafăcută de 285.000 de lei

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, autocarul de transport persoane care efectua curse regulate, pe ruta Turcia-România, a fost controlat de poliţiştii de frontieră într-o acţiune pe drumul naţional DN 5 Giurgiu-Bucureşti.

„În urma controlului efectuat au fost descoperite 816 produse de îmbrăcăminte, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Acestea aparţineau unui pasager, cetăţean român, în vârstă de 52 de ani, care nu deţinea documente de provenienţă.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de aproximativ 285.600 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale”, se arată în comunicatul menţionat.

Dosarul penal vizează pentru infracţiunea de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, scrie Agepres.

Citește și: Polițiștii din Timiș au găsit sursa exploziei de la sediul Poliției Rutiere Lugoj