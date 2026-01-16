Polițiștii din Timiș au găsit sursa exploziei de la sediul Poliției Rutiere Lugoj

Poliţia Timiş a anunţat, vineri, că a fost găsită conducta de gaz fisurată, care ar fi dus la explozia de miercuri, de la sediul Poliţiei Rutiere Lugoj, în urmă căreia s-au înregistrat trei victime din rândul angajaţilor care lucrau la Biroul Cazier Judiciar.

Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi specialiştii în securitate minieră au cercetat întreg perimetrul în care s-a produs explozia, iar joi seara au descoperit ţeava spartă - un racord la conducta principală de alimentare, arată o informare de presă transmisă vineri de Poliţia Timiş.

Starea țevii era precară

Conducta era degradată şi îngropată în pământ, în apropiere de Poliţia Rutieră, înfăşurată într-un material izolator de protecţie şi aceasta ar fi permis acumularea gazului în subteran.

Echipele Delgaz intervin pentru reparaţii, iar ancheta continua pentru stabilirea cu precizie a cauzelor deflagraţiei şi a responsabilităţii pentru dezastrul produs.

Reluarea alimentării cu gaze, posibil astăzi

Dacă nu se vor identifica alte scurgeri de gaze, alimentarea către populaţia din zonă se va relua, astăzi.

Doi angajaţi ai Poliţiei Lugoj au suferit arsuri, unul pe 10% din suprafaţa corpului şi a fost internat, iar un al treilea a suferit un atac de panică. Cu toţii sunt în stare stabilă, scrie Agerpres.

