Explozie în sediul Poliției Rutiere din Lugoj: Starea celor trei victime - UPDATE

Un polițist cu arsuri și doi polițiști cu atac de panică, asistați de echipajele medicale

UPDATE: Doi dintre cei trei poliţişti din Lugoj, victime ale exploziei de miercuri dimineaţa din curtea instituţiei, au ajuns la spital în stare stabilă, unul cu arsuri la nivelul feţei şi al membrelor şi membrelor superioare, iar altul cu atac de panică.

Cel de-al treilea poliţist este şeful Biroului Rutier Lugoj şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, din partea echipajului ISU Timiş.

În deflagraţie au fost distruse două autovehicule, inclusiv o autospecială a poliţiei, iar mai multe geamuri ale unui bloc de locuinţe din vecinătate s-au spart.

În cadrul anexei unde a avut loc deflagrația îşi desfăşurau activitatea poliţişti din cadrul Biroului Cazier şi Evidenţă Operativă, la momentul exploziei fiind prezent în interior doar un poliţist în vârstă de 37 de ani, care a suferit arsuri, fiind transportat la spital în stare stabilă.

În urma incidentului, a fost afectată o altă anexă-sediul Biroului Rutier, din aceasta fiind afectaţi alţi doi poliţişti de 41 de ani şi 42 de ani. Cel de 42 de ani este şeful Biroului Rutier care a primit îngrijiri la faţa locului, iar cel de 41 de ani este poliţist în cadrul Biroului Rutier care a suferit un atac de panică, a fost transportat la spital, dar nu a necesitat internare medicală.

De asemenea, au fost avariate două autovehicule, dintre care una este o autospecială de poliţie, şi cinci geamuri de la un bloc de locuinţe din vecinătate, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Au fost evacuate toate persoanele din sediului Poliţiei Municipiului Lugoj şi sunt efectuate verificări pentru a se stabili cauzele şi împrejurările producerii acestui incident, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Trei angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost răniţi, miercuri dimineaţa, într-o deflagraţie care a avut loc la într-o anexă a Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcţiona serviciul cazier.

„Dintre cele trei victime, un coleg a ajuns la spital, cu arsuri. Aşteptăm concluziile celor de la ISU Timiş”, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Biroului de presă al Poliţiei Timiş.

ISU Timiş a fost solicitat să intervină în urma unei deflagraţii, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea Poliţiei Rutiere din municipiul Lugoj. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 2 autospeciale de stingere şi 10 pompieri.

Agent cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare

În urma deflagraţiei, au rezultat trei victime, dintre care un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feţei şi membrelor superioare. O altă persoană este evaluată medical la faţa locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior, iar o alta a avut atac de panică şi primeşte îngrijiri medicale la faţa locului, arată o informare de presă a ISU Timiş.

La faţa locului se deplasează şi echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara, pentru măsurători specifice.

Misiunea este în dinamică.

Citește și: Accident îngrozitor în Thailanda, destinație de vacanță preferată de români, în sezonul rece. Primele informații arată 22 de morți VIDEO