€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Accident îngrozitor în Thailanda, destinație de vacanță preferată de români, în sezonul rece. Primele informații arată 22 de morți VIDEO
Data actualizării: 08:46 14 Ian 2026 | Data publicării: 08:46 14 Ian 2026

Accident îngrozitor în Thailanda, destinație de vacanță preferată de români, în sezonul rece. Primele informații arată 22 de morți VIDEO
Autor: Irina Constantin

tren thailanda captură video/ Accident de tren în Thailanda

Un accident îngrozitor s-a produs în Thailanda, o destinație de vacanță care este preferată de români în sezonul rece. Primele date arată un bilanț de 22 de persoane decedate.

 

Cel puţin 22 de persoane au murit şi alte câteva zeci au fost rănite într-un accident de tren cauzat de prăbuşirea unei macarale în nordul Thailandei, au anunţat miercuri autorităţile locale, citează Agerpres. 

Citește și: EXCLUSIV Unde fugim de ger: Destinațiile de vacanță recomandate de Traian Bădulescu. "Când la noi e iarnă, la ei e vară" 

Bilanț accident Thailanda: 22 de morți, 80n de răniți

”Douăzeci şi două de persoane au fost ucise” şi ”peste 80” au fost rănite, a declarat Tchatchapon Chinnawong, responsabil al unui post de poliţie din provincia Nakhon Ratchasima, la nord-est de Bangkok. 

"O macara s-a prăbuşit peste un tren, care a deraiat şi a luat foc", au anunţat într-un comunicat distinct autorităţile provinciei.

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:00 (02:00 GMT), atunci când o macara folosită pentru construirea unei linii de tren de mare viteză a căzut peste un tren de pasageri care circula pe sub macara.

În cădere, macaraua ar fi tăiat efectiv un vagon

”Am auzit un zgomot puternic (...) urmat de două explozii”, a relatat Mitr Intrpanya, 54 de ani, un localnic prezent la faţa locului. ”Când m-am dus să văd ce s-a întâmplat, am văzut macaraua căzută peste un tren de pasageri cu trei vagoane. Metalul macaralei părea că tăiase în două al doilea vagon”, a adăugat el.

195 de pasageri în trenul care a luat foc

Ministrul thailandez al transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a anunţat că 195 de persoane se aflau în tren, care circula între capitala Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani. El le-a cerut autorităţilor să facă lumină asupra cauzelor accidentului.

Imagini difuzate de media locale arată echipe de salvare îndreptându-se spre un tren răsturnat pe o parte, în timp ce dintre resturi se înălţa fum.

Operaţiunile de salvare au fost întrerupte temporar din cauza unei "scurgeri de produse chimice", a anunţat poliţia locală, fără a preciza de unde provenea această scurgere.

Proiect de peste 5 miliarde de dolari, susținut de China

Macaraua făcea parte dintr-un vast şantier de construcţie a unei reţele de trenuri de mare viteză în Thailanda, reţea lansată în 2017 cu un deceniu întârziere. Acest proiect de 5,4 miliarde de dolari ar urma să lege Bangkok de Kunming, în sudul Chinei, prin Laos. Un prim tronson urmează să fie dat în exploatare în 2028, al doilea în 2032.

El este susţinut de China în cadrul politicii sale privind "noile drumuri ale mătăsii", lansat pentru a îmbunătăţi schimburile comerciale şi a-şi întări influenţa în regiune.

Accidentele industriale, pe şantiere de construcţie şi de transport, sunt relativ frecvente în Thailanda din cauza unei aplicări prea laxe a regulilor de securitate.

Douăzeci şi opt de persoane au murit în 2020 în Thailanda în coliziunea dintre un tren de mărfuri cu un autobuz ce transporta pasageri spre o ceremonie religioasă.

De asemenea, opt persoane au murit în 2023 în coliziunea dintre un tren de mărfuri şi o camionetă ce traversa o cale ferată în estul ţării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident tren
thailanda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat acum 12 minute
Apare lista rușinii pentru români, persoane fizice. Măsurile Guvernului pentru 2026, de la personal, la salarii și amenzi
Publicat acum 19 minute
Se încălzește, apoi vine iar gerul. Maxime sub -10 grade ziua! Anunțul meteorologilor despre ce urmează
Publicat acum 34 minute
Economistul Adrian Negrescu a făcut calculul: Câți bani va strânge statul dacă va legaliza prostituția
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Un mare dezvoltator imobiliar, susținut de familii de milionari belgieni, pleacă din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 40 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat pe 12 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close