Doi oameni de afaceri, arestați preventiv într-un dosar DNA privind o mită de 450.000 de euro

Arestări într-un dosar de corupție legat de un proiect energetic la Gheorgheni.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, duminică, faptul că la data de 26 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției față de inculpații G.H. și D.C.T., în calitate de administrator, respectiv angajat al unor societăți comerciale, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și complicitate la luare de mită.

Cei doi sunt, potrivit mai multor surse media, Gregor Hudohmet și Dragomir Theodor Cristian.

Ce transmite DNA

"În perioada februarie – septembrie 2026, inculpatul G.H., în calitate și în legătură cu atribuțiile sale de administrator al unei societăți comerciale, ar fi solicitat de la administratorul unei alte societăți comerciale, suma de 450.000 de euro, la care se adăuga TVA, reprezentând 2% din valoarea unui contract încheiat în luna iulie 2026 între cele două societăți.

Contractul încheiat între cele două societăți avea ca obiect construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh în municipiul Gheorgheni.

În realizarea demersurilor infracționale, inculpatul G.H. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului D.C.T., angajat al societății comerciale care avea calitatea de prestator în contractul menționat anterior, și care ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate.

Pentru disimularea destinației reale a banilor, suma pretinsă ar fi urmat să fie achitată de societatea comercială prestatoare către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare („referral”), cu comision de succes, ce figurează întocmit la data de 24 august 2026.

Cercetările au fost declanșate în baza unei plângeri penale formulate și sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu, ulterior fiind extinsă urmărirea penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de corupție pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și persoanelor implicate, precum și a participației fiecăreia dintre acestea."

Reacţia companiei Waldevar Energy

Integritatea, corectitudinea şi respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar Energy şi-a construit activitatea şi dezvoltarea în România şi pe pieţele internaţionale, iar aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizaţie, indiferent de funcţie, susţine compania într-un comunicat de presă transmis, duminică, Agerpres.

Precizarea vine în contextul informaţiilor apărute în ultimele ore în presă privind dosarul instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în care este cercetat Cristian Theodor Dragomir, CEO al Waldevar Energy.

"Waldevar Energy se delimitează categoric de orice act de corupţie, fraudă sau altă conduită contrară legii. Integritatea, corectitudinea şi respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar şi-a construit activitatea şi dezvoltarea în România şi pe pieţele internaţionale. Aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizaţie, indiferent de funcţie. Este important să facem de la început o distincţie foarte clară. Fapta de corupţie despre care presa a relatat în ultimele ore a fost identificată şi documentată în cadrul investigaţiei desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie, prin mijloacele şi procedurile specifice unei anchete penale. Compania nu a participat la presupusa faptă de corupţie şi nu este beneficiara acesteia. Cu aproximativ un an şi jumătate în urmă, Departamentul de Control Intern al Waldevar a început verificarea activităţii lui Cristian Theodor Dragomir, după identificarea unor nereguli şi suspiciuni privind acţiuni care ar fi putut prejudicia compania. Pe măsura avansării verificărilor, compania a identificat elemente pe care a considerat necesar să le documenteze cu asistenţă juridică specializată", se arată în comunicat.