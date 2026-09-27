Cea mai periculoasă manevră legală în trafic, după depăşire. Titi Aur, paralelă SUA - România

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Sursa foto: Agerpres

Manevra pe care şoferii ar putea fi obligaţi să o evite. Titi Aur explică riscurile.

Titi Aur a analizat, în cadrul emisiunii DC Conducem, un proiect lansat în SUA, privind luarea de măsuri pentru a limita pe cât posibil virajul la stânga, făcându-i pe şoferi să întoarcă doar în sensuri giratorii sau alte intersecţii sigure. În acest context, expertul în conducere defensivă a atras atenţia asupra faptului că virajul la stânga este cea mai periculoasă manevră legală după depăşire.

„Cea mai periculoasă manevră facută legal în trafic este depăşirea, iar a doua cea mai periculoasă manevră este viratul la stânga, mai ales atunci când sunt mai multe benzi şi de aceea privind în istorie, s-a ajuns la ideea că sensul giratoriu este cea mai sigură intersecţie pentru că te obligă să reduci viteza, pentru că ai o logică a virării la stânga, o logică a priorităţii şi mult mai puţin probabil să faci un accident grav.

În Statele Unite ale Americii siguranţa rutieră este foarte importantă. Aici putem aminti de acea discuţie cât de nerelevantă este raportarea numărului de decese la milionul de locuitori pentru că dacă ne uităm la statistica din Statele Unite, comparativ cu România – ultima ţară din Europa ca siguranţă rutieră, iar SUA fiind o ţară foarte sigură – doar că ei au 120 de morţi la milionul de locuitori, noi avem 75. Şi atunci ne întrebăm cum vine asta? Pentru că adevărata raportare e la kilometri parcurşi, iar atunci SUA au în jur de 30 de decese la 10 miliarde de kilometri, comparativ cu ţările nordice, timp în care noi avem 200. Practic, dacă ne raportăm la kilometrii parcurşi, Statele Unite sunt o ţară sigură, doar că în SUA se circulă mult mai mult. Un american circulă (n.r. – cu maşina) cam de 3-4 ori mai mult decât un european”, a explicat expertul în conducere defensivă Titi Aur.

„În Statele Unite sunt tot felul de reguli bine gândite, bine stabilite, dar mai ales bine aplicate. Acolo nu te joci cu poliţistul. Acolo poliţistul are cu adevărat autoritate, aplică legea şi nimeni nu se joacă cu asta.

Nu mă surprinde să vină cu o astfel de regulă, pentru că în anumite state din SUA mai există o regulă care spune că pe o şosea cu o bandă pe sens nu ai voie să depăşeşti. Este interzisă depăşirea”, a subliniat Titi Aur.