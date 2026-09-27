Bogdan Ivan intervine în scandalul gazelor din SUA: Disperați că pierd puterea, halucinează

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei. Foto: Crișan Andreescu

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan reacționează în scandalul privind importurile de LNG din SUA și declarațiile ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, intervine în scandalul momentului privind gazele din SUA şi declaraţiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

"Disperați ca pierd puterea, halucinează! Sunt disperați când văd că guvernul desemnat USR/PNL nu are nicio șansă să treacă. Sunt disperați când văd că idolul lor Bolojan este din ce în ce mai 'imperfect'. Disperati ca PSD nu acceptă șantajul lor, atacă cu disperare și minciuni. (...) Sunt atât de disperați încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărțuiesc și mint o țară întreagă. Atâta pot, atâta știu. Dar indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt și voi demonta public, punct cu punct, dezinformările și minciunile lor", a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Ivan:LNG-ul din SUA vine la un preţ competitiv

"SUA este furnizorul nr 2 de gaz la nivelul UE cu volume de 75,6 mld m³ în 2025. Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA și asta prin conducte, nu pe mare. Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependența istorică față de Rusia! Le sugerez comisarilor bolșevici din USR să formuleze plângeri penale de trădare împotriva tuturor companiilor care au îndrăznit să importe LNG din SUA!

Ce nu vor Bolojan și Mureșan să știe românii: în România, prețul angro la gaz a sărit la 405 lei/MWh, cu 30% peste plafonul final la consumatorul casnic (310 lei/MWh). Că românii vor plăti pentru gaz cu 40% mai mult în perioada următoare este aproape un verdict. Indiferent de plafonare, cineva trebuie să plătească factura. Tot noi! Ei nu vor ca tu să știi asta și atunci detonează tot felul de pocnitori cum ar fi că LNG-ul american este scump. Pe bune? Este o minciună!

TTF a închis recent cu prețul de 71,89 €/MWh! Atât plătesc europenii pentru gaz acum. Acum, pe piață sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh! Cu toate costurile și taxele incluse. Mai puțin de jumătate cât plătește Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar. Nu vă lăsați mințiți și manipulați. LNG-ul din SUA vine la un preț competitiv", susţine Bogdan Ivan.

Despre Coridorul Vertical

Fostul ministrul al Energiei subliniază: "Coridorul Vertical este un proiect care a împlinit deja 10 ani. De ce România nu este încă un jucător în acest sistem? România a pierdut miliarde pentru că ei nu au făcut nimic, dar hoardelor de USR-iști bolșevici nu le lipsește tupeul de a arunca cu mizerie în cei care au încercat să facă din România cea mai puternică țară în materie de energie din regiune.

România a pierdut sute de milioane de euro anual din lipsă de decizie! Sume enorme din potențiale tarife de tranzit pe Coridorul Vertical dar să nu uităm cum ne-au ocolit și alte proiecte regionale. TurkStream este unul dintre ele. Remember? Și acolo era o țeapă? Inclusiv atacurile de acum, de această dată împotriva mea, trădează o gândire meschină. Cu asta interesul strategic al României este tot timpul măcinat de unii care se dau experți (utili) dar în spatele cărora sunt alte interese.

Numai din tarifare pe potențialele volume din Coridorul Vertical, doar Transgaz (companie majoritar de stat), ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane euro pe an. Aici vorbim numai de tranzit, dar dacă adăugăm factorul de multiplicare efectele cresc exponențial.

Este o mare prostie să fii împotriva acestui proiect, ca principiu. Să-l duci în zona această politică nu este numai o prostie, este o viclenie. Se va vedea în timp".

Gazele româneşti din Marea Neagră

"Se poate să avem prea mult gaz? LNG-ul american nu înlocuiește resursele din Neptun Deep. Poate face însă ca prețul final în România să fie mai mic!

Avem gaze din Neptun Deep (și așa întârziate cu 11 ani minim) și nu ne trebuie gaz din alte surse! O spun niște ideologi cu școala făcută la seral, care sunt trompetele rusești de la noi. Ce exemplu de prostie structurală și strategică pentru toți cei care îl circulă! Vă anunț că există România și după 2035-2040. Estimările pentru această țară a viitorului ne arată că după ce nu vom mai avea volume de gaz din Marea Neagră ne întoarcem pe deficit major de gaz, pentru că ce să vezi, consumul este proiectat să crească. Centrala de la Mintia are nevoie de gaz. Iernut la fel. Industria mare consumă", subliniază Bogdan Ivan.