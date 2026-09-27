Criza locuinţelor din Spania. Pedro Sanchez, mesaj pentru o femeie de 80 de ani evacuată: "Este o chestiune de umanitate"

Pemierul Spaniei, Pedro Sanchez / FOTO: Agerpres

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez i-a transmis un mesaj lui Maricarmen Abascal, o femeie în vârstă de 80 de ani evacuată din casă şi devenită un simbol al crizei locuinţelor din Spania.

Pedro Sanchez a asigurat-o duminică pe Maricarmen Abascal că guvernul său lucrează "neobosit" pentru a prezenta un proiect de lege care protejează chiriaşii, la următoarea şedinţă de cabinet, care va avea loc marţi, relatează AFP, citată de A.gerpres

"Ieri, Maricarmen a realizat un video şi a cerut guvernului spaniol, şi în special mie, să prezentăm marţea viitoare un decret-lege regal pentru a începe să atenuăm situaţia de urgenţă în domeniul locuinţelor cu care se confruntă multe grupuri vulnerabile, persoanele în vârstă, dar şi milioane şi milioane de spanioli care suferă, de asemenea, din cauza crizei locuinţelor", a declarat prim-ministrul la un miting organizat de Partidul Socialist în perspectiva viitoarelor alegeri municipale şi regionale din 2027.

"Guvernul lucrează neobosit"

"Maricarmen, am un mesaj pentru tine. Guvernul lucrează neobosit pentru a prezenta decretul-lege regal privind locuinţele marţea viitoare. Şi le cer grupurilor parlamentare să depună un ultim efort pentru a asigura aprobarea acestuia de către Parlamentul naţional", a continuat el în timpul discursului său, criticând în repetate rânduri politicile Partidului Popular (de dreapta), care controlează în prezent consiliul oraşului Madrid şi regiunea.

"Nu este o chestiune de ideologie, ci o chestiune de umanitate", a afirmat el.

Miercuri, imaginile evacuării lui Maricarmen Abascal din casa sa au şocat întreaga ţară şi au readus în centrul atenţiei criza locuinţelor din Spania, pe măsură ce se apropie alegerile generale, programate tot pentru 2027.

Încă de sâmbătă seara, câteva sute de protestatari şi activişti ocupă o parte din vasta piaţă din centrul turistic aglomerat al Madridului pentru a denunţa evacuarea şi, mai general, pentru a cere drepturi mai mari pentru chiriaşi.

"Decretul Maricarmen"

La următoarea şedinţă de cabinet, guvernul prim-ministrului socialist Pedro Sanchez urmează să aprobe o serie de măsuri cunoscute sub numele de "Decretul Maricarmen", care includ reînnoirea automată a contractelor de închiriere şi restricţii mai stricte privind evacuarea.

Cu toate acestea, este incert dacă aceste măsuri vor fi adoptate de Parlament, unde guvernul lui Sanchez nu are majoritate. Un proiect de lege similar a fost respins la începutul acestui an.

Se apropie alegerile generale

În contextul apropierii alegerilor generale, Partidul Popular și Vox câștigă teren în Spania înaintea scrutinului național programat cel târziu în august 2027. Deși cabinetul socialist condus de Pedro Sánchez se află încă la conducerea țării, recentele alegeri locale au pus presiune pe coaliția guvernamentală.

Scăderea în sondaje a stângii a fost vizibilă mai ales în Andaluzia, o zonă considerată istoric un bastion socialist, unde partidul premierului a obținut cel mai scăzut nivel de susținere de până acum.

În contrapondere, conservatorii și-au consolidat influența regională, administrând deja mai multe comunități autonome cu ajutorul formațiunii de extremă dreaptă Vox, care devine un actor-cheie pentru stabilirea viitoarei majorități parlamentare.



