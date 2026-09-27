Nazare dezminte că România ar fi cerut bani de la JP Morgan dar a fost refuzată: Fake news

Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Nazare dezminte că România ar fi cerut bani de la JP Morgan, însă solicitarea ar fi fost refuzată.

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a transmis duminică seara, într-o scurtă postare pe Facebook, că informaţiile potrivit cărora România ar fi solicitat o linie de finanţare din partea JP Morgan, însă aceştia ar fi refuzat este falsă.

"Fake news. Statul roman nu a cerut nici o 'linie de finanțare' către JP Morgan la New York. Este un subiect inventat, fără nici o legătură cu realitatea", a transmis Nazare în postarea făcută pe reţeaua de socializare.

Nazare a avut discuţii în SUA cu reprezentanţii JP Morgan, în marja Adunării Generale a ONU la care a participat preşedintele Nicuşor Dan, din delegaţia căruia a făcut parte.

"Am avut o serie de întâlniri, inclusiv la sediul JP Morgan, cu investitori instituţionali foarte importanţi pentru România, pentru că deţin în portofoliu un volum important de datorie publică, titluri româneşti, şi cred că preşedintele a transmis un mesaj de încredere către aceşti investitori în privinţa traiectoriei şi credibilităţii României în perioada următoare.

Era foarte important să avem o astfel de întâlnire acum, într-o perioadă de turbulenţă politică acasă, pentru a transmite mesaje de încredere investitorilor pe care noi ne bazăm foarte mult. Cred că a fost o întâlnire foarte bună", a declarat în data de 22 septembrie ministrul interimar într-un briefing pentru jurnaliştii români.

El a explicat că autorităţile române au avut întâlniri cu reprezentanţi ai acestor investitori şi la Bucureşti, şi la Viena, iar "această întâlnire completează seria de acţiuni pe care o desfăşurăm în acest moment pentru a transmite pieţelor că situaţia din România în acest moment, în privinţa finanţelor publice, în privinţa lucrului pentru bugetul pe 2027 este sub control. Este foarte important să transmitem aceste mesaje de la toate nivelele, astfel încât să avem o situaţie stabilă".