Donald Trump anunţă că se aşteaptă la noi negocieri cu Iranul săptămâna viitoare

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Trump se așteaptă la noi discuții cu Iranul săptămâna viitoare, după respingerea propunerii din partea Teheranului.

La o zi după ce a respins o propunere iraniană pentru încheierea războiului, președintele Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu telefonic acordat Axios, că se așteaptă ca negociatorii americani să poarte noi discuții cu Iranul în această săptămână.

„Mă aștept la noi discuții cu Iranul (n.r. - săptămâna viitoare). Ei vor să ajungă la un acord, dar nu este acordul pe care vreau să-l închei eu. Este ceea ce poate am fi acceptat în urmă cu un an. Și-au supraestimat poziția”, a spus Trump.

Întrebat dacă ia în calcul reluarea atacurilor împotriva Iranului, Trump a răspuns: „Mă gândesc mereu la asta”.

Între timp, Trump a declarat că armata americană facilitează transportul unei cantități mari de petrol prin Strâmtoarea Hormuz. Preşedintele SUA a spus că, în weekend, prin strâmtoare a trecut cea mai mare cantitate de petrol de la începutul războiului. „Peste 20 de milioane de barili”, a precizat Trump.

Un oficial american din domeniul apărării a confirmat afirmația lui Trump, spunând că vineri seară au fost exportate prin strâmtoare 22 de milioane de barili de petrol.

Reamintim că vineri, preşedintele Donald Trump a anunţat că a respins o propunere iraniană privind redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de şapte zile, potrivit Wall Street Journal, relatează France Presse. Donald Trump ar lua în calcul, de asemenea, reluarea loviturilor asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

În cursul serii, miliardarul republican a publicat pe reţeaua sa Truth Social o hartă a strâmtorii Ormuz, cu menţiunea "Strâmtoarea Trump". Citând oficiali americani, Wall Street Journal precizează că Donald Trump ar fi sceptic în privinţa capacităţii Teheranului de a răspunde cerinţelor sale. Iranul transmisese mai devreme, în cursul zilei, o propunere Statelor Unite pentru redeschiderea acestei strâmtori strategice în termen de şapte zile, adăugând că "alegerea aparţine acum" Washingtonului.