Termoenergetica, decizie referitoare la iarna 2026 - 2027

Ne pregătim pentru sezonul de încălzire 2026–2027, a anunțat C.M. Termoenergetica București.

Începând cu 1 octombrie, CMTEB va demara etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece.

Ce trebuie să știți?

Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației.

Dacă în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt finalizate înainte de data anunțată.

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă.

Pentru informații:

- 031.9442 – mesaje preînregistrate

- 0800.820.002 - informații suplimentare

- Aplicația Termoalert, anunțăp CMTEB într-un comunicat.