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Transalpina: Începând de sâmbătă se modifică programul de circulație

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
balea lac 10 aprilie
Foto arhivă

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că programul de circulaţie pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, din cauza vremii.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație, a anunțat CNAIR.

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