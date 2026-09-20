Resturi de dronă, găsite în Marea Neagră, în zona Grindului Chituc. Specialişti ai Forţelor Navale Române au neutralizat pericolul

Foto cu caracter ilustrativ; Sursa: Agerpres

Specialişti ai Forţelor Navale Române din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au neutralizat, duminică dimineaţa, în Marea Neagră, resturi de dronă găsite de poliţiştii de frontieră în ziua...

Specialişti ai Forţelor Navale Române din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au neutralizat, duminică dimineaţa, în Marea Neagră, resturi de dronă găsite de poliţiştii de frontieră în ziua precedentă.

Conform MApN, poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă au cerut, sâmbătă, lucrătorilor MApN verificarea unui obiect plutitor identificat la circa 50 mile marine Est de grindul Chituc, judeţul Constanţa.

Nu există pericol pentru populaţie sau pentru traficul naval

"La faţa locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată şi nu există pericol pentru populaţie sau pentru traficul naval", se arată în comunicatul de presă al MApN remis DC News.

De la începutul celui de-al doilea semestru al acestui an, mai multe fragmente de drone folosite în timpul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei au fost neutralizate de specialişti ai Forţelor Navale Române din cadrul MApN pe litoralul Mării Negre, în judeţele Tulcea şi Constanţa.

Atacurile cu drone ale Rusiei în Marea Neagră s-au intensificat începând cu august



Amintim că, în luna august, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Marea Neagră. Rușii au vizat porturi și obiective logistice din regiunea Odesa. Atacurile au afectat traficul comercial, crescând riscurile pentru navele civile care tranzitează zona.”

De exemplu, o intervenție contracronometru a Poliției de Frontieră s-a încheiat cu salvarea a 12 marinari de pe o navă comercială cuprinsă de incendiu, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe.

La începutul lunii septembrie ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că România are nevoie de un nou concept național de apărare împotriva dronelor.