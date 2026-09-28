Rectorul USAMV București, Sorin Cîmpeanu, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)

Sursa foto - Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București și președintele Consiliului Național al Rectorilor din România. Distincția primită de profesorul universitar Sorin Cîmpeanu recunoaște activitatea academică și managerială, contribuțiile în domeniul cercetării, precum și rolul în dezvoltarea cooperării universitare dintre România și Republica Moldova.

Sorin Cîmpeanu are o experiență de peste trei decenii în învățământul superior și a primit până în prezent 15 titluri de Doctor Honoris Causa.

Evenimentul de excepție organizat de Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat în contextul Reuniunii comune a rectorilor din România și Republica Moldova.

”ASEM a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor Sorin Mihai CÎMPEANU, Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România

În Galeria de onoare a personalităților care dețin titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei de Studii Economice din Moldova, pe data de 25 septembrie 2026, a fost inclus un nou nume, cel al profesorul universitar, doctor Sorin Mihai CÎMPEANU - cercetător în domeniul științelor agronomice și al ingineriei mediului, manager universitar de excepție, om de stat și una dintre cele mai constante voci în promovarea educației și a cooperării academice internaționale a ultimelor trei decenii.



Prin hotărârea Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Sorin Mihai Cîmpeanu consfințește deopotrivă excelența sa academică și managerială, contribuția sa la consolidarea Spațiului European al Învățământului Superior, precum și rolul său activ în cultivarea relațiilor de cooperare educațională dintre România și Republica Moldova, în cadrul mai larg al comunității universitare francofone.

În Laudatio, rostit de Prof. Alexandru Stratan - Rector ASEM, dr. hab., academician, au fost trecute în revistă meritele și realizările excepționale ale domnului profesor Mihai CÎMPEANU.



Cariera sa didactică urmează un traseu exemplar al meritocrației universitare: preparator universitar (1992-1995), asistent universitar (1995-1997), șef de lucrări (1997-2001), conferențiar universitar (2001-2006) și, din 2006, profesor universitar și conducător de doctorat la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului a USAMV București. Experiența sa academică internațională include și calitatea de profesor asociat la Institut Supérieur d'Agriculture de Lille (2003-2012).



Traseul managerial al profesorului Cîmpeanu la USAMV București este unul remarcabil prin continuitate și impact: prodecan (2004-2008), decan al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (2008-2012), iar din anul 2012 Rector al universității.



La nivel național, Domnia sa este, din 2013 și, cu continuitate, din octombrie 2022 până astăzi, Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, poziție din care a promovat constant interesele comune ale universităților românești și dialogul instituțional dintre mediul academic și autoritățile publice.



Opera sa științifică cuprinde 18 cărți, respectiv capitole de carte/ manuale, precum și peste 114 articole științifice, publicate în domeniul îmbunătățirilor funciare, ingineriei mediului și managementului universitar. A condus, în calitate de director sau responsabil, 31 de proiecte de cercetare (dintre care 10 internaționale) și a fost membru sau expert consultant în alte peste 60 de proiecte de cercetare, formare și infrastructură. Activitatea sa inovativă s-a concretizat și într-un brevet de invenție.



O colaborare deosebit de fructuoasă s-a statornicit între ASEM și Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală a USAMV București - structură care funcționează din anul 1992 în cadrul universității, formând specialiști la confluența dintre tehnologiile agricole și științele economice, prin cele două departamente ale sale, Management și Marketing, respectiv Economie, Contabilitate și Agroturism. Această punte instituțională, construită sub conducerea profesorului Cîmpeanu, reflectă în chip natural vocația comună a celor două universități: pregătirea de specialiști capabili să răspundă provocărilor economiei agroalimentare și dezvoltării rurale, atât în România, cât și în Republica Moldova.



Legătura profesorului Cîmpeanu cu comunitatea academică din Republica Moldova este, așadar, una consacrată prin fapte, iar acordarea, astăzi, a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova continuă firesc acest dialog și onorează, deopotrivă, un prieten statornic al comunității noastre academice.



Meritele profesorului Cîmpeanu au fost recunoscute prin numeroase distincții naționale și internaționale, iar excelența sa academică i-a adus, până în prezent, nu mai puțin de 15 titluri de Doctor Honoris Causa, conferite de universități de prestigiu din România și din Republica Moldova.



Pe parcursul ceremoniei, publicul a fost delectat cu operele excepționale interpretate de Corul „Cantabile” al ASEM, dirijor – Elena MARIAN”, transmite Academia de Studii Economice din Moldova, pe o rețea socială.

În același context, la ceremoniile aniversare organizate la Universitate de Stat din Moldova, cu ocazia împlinirii a 80 ani de la înființare și la Academia de Studii Economice din Moldova, cu ocazia a împlinirii a 35 de ani de la înființare, a participat și Președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu.