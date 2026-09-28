Elevii îndemnați să poarte negru azi la școală. Protest contra introducerii uniformelor

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Elevii din România sunt încurajați să vină luni, 28 septembrie, la școală îmbrăcați în negru, în semn de protest privind proiectul de lege ce prevede introducerea obligativității uniformei școlare.

Acțiunea de protest a fost inițiată de Consiliul Național al Elevilor (CNE), după ce Senatul a făcut primul pas spre introducerea uniformelor școlare, primind raport favorabil și fiind votată.

Acum, proiectul se află la Camera Deputaților, care va da votul decisiv.



„Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la școală, în semn de protest. Educația nu se repară la croitorie!”, transmite Consiliul Național al Elevilor (CNE).

Dispute pe fenomenul bullying-ului

Mai mult, se reclamă că reprezentanții elevilor nu au fost invitați la dezbateri și consultați înainte ca propunerea să treacă de Senat. Organizația contestă și argumentul conform căruia uniforma ar diminua diferențele sociale sau fenomenul de bullying.

„Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el, diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă, iar apartenența și disciplina nu se pot coase pe rever”, a mai transmis CNE.

Senatorul PSD Daniel Zamfir susține introducerea uniformelor obligatorii în școlile din învățământul preuniversitar. El afirmă că măsura ar putea reduce bullyingul și diferențele dintre elevi, pentru ca aceștia să fie evaluați după rezultate, nu după situația financiară a familiei. Daniel Zamfir spune că măsura nu este îndreptată împotriva elevilor.

„Școala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying”

„Am dorit să introducem obligativitatea uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar, pentru că am constatat că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută în concordanţă cu ce este astăzi în rândul tinerilor. Şcoala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în şcoală, nu despre posibilităţile materiale de părinţilor”, a spus senatorul social-democrat Daniel Zamfir, după şedinţa Comisiei pentru învăţământ a Senatului, care a dat raport favorabil legii.

Daniel Zamfir a precizat că proiectul ar urma să intre în vigoare de anul şcolar viitor.

„Se va lăsa la latitudinea unităţilor de învăţământ cum să arate tipul de uniformă pe care să şi-l aleagă, asta în colaborare cu părinţii, cu elevii, cu Consiliul profesoral de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unităţile de învăţământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înţeleagă că aparţin unei unităţi de învăţământ care, până la urmă, este şi un sentiment de mândrie”, a mai afirmat social-democratul.

Senatul a votat pe 21 septembrie proiectul privind introducerea uniformelor în școli

Senatul a adoptat pe 21 septembrie propunerea legislativă L443/2026 pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Au fost înregistrate 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri. Proiectul a fost susținut în Senat de PSD, AUR, UDMR și alți senatori, în timp ce majoritatea voturilor împotrivă au venit din partea USR; voturile senatorilor PNL au fost împărțite.

Însă președintele UDMR Kelemen Hunor se opune introducerii prin lege a uniformelor școlare obligatorii. El a anunțat că le va cere deputaților UDMR să voteze contra proiectului de lege.

Ce prevede proiectul de lege al introducerii uniformelor în școli

Textul introduce obligația elevilor de a se prezenta la școală în uniformă, conform regulamentului unității de învățământ. De menționat este faptul că nu ar exista însă o uniformă unică la nivel național. Modelul, standardele tehnice și elementele componente ar urma să fie decise la nivelul fiecărei școli.

Proiectul prevede și posibilitatea acordării gratuite a uniformelor ori subvenționării achiziției acestora. Cheltuielile ar putea fi suportate din bugetele consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor locale, însă și din fonduri externe nerambursabile.

Senatul a fost prima Cameră sesizată. Proiectul a fost trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Pentru a produce efecte, inițiativa trebuie să parcurgă în continuare procedura parlamentară. Dacă va trece de Camera Deputaților va merge spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

Consiliul Național al Elevilor cere Camerei Deputaților să respingă proiectul uniformelor școlare

Dar Consiliul Național al Elevilor solicită Camerei Deputaților să respingă proiectul, care a generat numeroase discuții în spațiul online. Unii dintre părinți au salutat un astfel de demers, alții au spus că de fapt este o revenire la vremurile dinainte de 1990. Psihologul Radu Leca a afirmat la DC News că uniforma școlară este ”o decizie de normalitate” și a analizat impactul pe care l-ar avea introducerea lor la nivelul întregii țări.