Circulația ar putea fi oprită pe o porțiune din A1. Se execută lucrări la nodul rutier de la Boița

Foto cu caracter ilustrativ; Sursa foto: Agepres

Circulația ar putea fi închisă pe 13 kilometri de autostradă, între Sibiu și Boița, ca urmare a conectării tronsonului la A1 (Boița - Cornetul) și A13 (Sibiu - Făgăraș).

Nodul rutier de la Boița este unul dintre cele mai complexe din țară, deoarece va asigura legătura dintre A13 (Sibiu - Făgăraș) și A1 (Pitești - Sibiu). În prezent se execută lucrări în zonă, la conectarea cu lotul Boița - Cornetul, parte din A1, cât și la A13.

Potrivit hărții publicate de Pro Infrastructura, peste actuala bretea de conectare la A1 ce pleacă din sensul giratoriu de la Boița se va construi un viaduct, parte din A1 și un altul parte din A13. De asemenea, vor exista 4 poduri, parte a nodului rutier, peste DN7.

Nu se cunoaște data exactă la care traficul va fi închis pe tronsonul Sibiu - Boița (A1) și nici durata lucrărilor, însă traficul va fi deviat pe DN7 către Tălmaciu, lucru care ar putea duce din nou la formarea de ambuteiaje în zonă.

Și centura Bacăului a fost închisă pentru a fi conectată la A7

La jumătatea lunii august din acest an, un sector intens circulat din Autostrada A7 a fost închis temporar traficului rutier. Măsura a fost necesară pentru executarea lucrărilor de racordare cu noile loturi ale Autostrăzii Moldovei, iar tot fluxul de autovehicule a fost deviat prin interiorul orașului.

În urma conectării centurii Bacău la A7, de la data de 31 august 2026 se poate circula în regim de autostradă de la București până la Bacău, durata traseului fiind de puțin peste două ore și jumătate. Lucrările la A7 continuă pe parcursul acestui an către Pașcani, unde A7 se va conecta cu A8 la singurul nod rutier turbion din țară.

Potrivit celor mai recente informații, pe A7 (Bacău - Pașcani) este o mobilizare record, iar primul lot a depășit 70% stadiu de execuție.

Pe șantier activează concomitent cinci eșaloane de asfaltare și peste 5.500 de muncitori sprijiniți de sute de utilaje grele.

De asemenea, recent, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat că pe loturile 3 și 4 din A13 se înregistradă un progres bun.