Volkswagen Beetle din 1967, vedeta RAR București - Voluntari. Povestea unei ”broscuțe” de colecție

„Broscuța” Volkswagen din 1967 - Sursă Foto RAR București - Ilfov Facebook

Un automobil Volkswagen Beetle fabricat în 1967, cu motor de 1.500 cmc și discuri de frână pe față, a ajuns la Registrul Auto Român din București-Voluntari, după ce a fost păstrată timp de decenii de primul său proprietar.

„Broscuța” Volkswagen din 1967, model devenit un simbol al automobilismului mondial, a fost prezentată de RAR într-o postare pe rețelele sociale a instituției.

Volkswagen Beetle - o mașină legendară

"La ce vă gândiți când auziți: “Uite o broscuță!”? Probabil că multe generații au avut și vor avea în minte imaginea mașinii legendare a Volkswagen. Despre Beetle se poate spune că este un automobil iubit în întreaga lume, căruia i-au fost atribuite nenumărate denumiri oficiale și neoficiale: Käfer, KdF-Wagen, Type 1, Beetle, Coccinelle, Broscuță, Cocoșatul, Buburuza, iar lista poate fi completată aproape la nesfârșit", a scris RAR.

„Broscuța” Volkswagen din 1967, cu motor de 1.500 cmc și cu frâne pe disc, fotografiată la RAR

"Exemplarul din imagini, fotografiat la RAR București-Voluntari, este fabricat în anul 1967, are motorul de 1500 cmc și face parte din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față.

Uneori, mitul bătrânelului de la care a fost cumpărată o mașină este real, așa cum se întâmplă în cazul de față. Actualul proprietar a achiziționat mașina de la un bărbat care o avea de nouă, primită cadou de la sora lui, din Italia", a mai transmis Registrul Auto Român Oficial, pe o rețea socială.

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Volkswagen Beetle - „Broscuța” celebră pe plan mondial

Volkswagen Beetle, cunoscută în România ca „Broscuța”, este unul dintre cele mai cunoscute automobile din istorie. Modelul își are originile în anii 1930, în Germania, idee a inginerului legendar Ferdinand Porsche. Proiectul mașinii a fost realizat în jurul ideii unei mașini accesibile pentru populație.

Producția modelului a început înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial. După 1945 Volkswagen Beetle a intrat într-o perioadă de expansiune, pe plan mondial. Motorul este amplasat în partea din spate a mașinii, ca notă distinctivă.

În anii 1950 și 1960, „Broscuța” Volkswagen a ajuns un automobil de succes, pe plan mondial. Exemplarul din anul 1967 se înscrie în această perioadă, cu un motor de 1.500 cmc, fiind din prima generație care a beneficiat de frâne cu disc pe roțile din față.

Ultimul model de Volkswagen - Beetle a fost produs la o uzină din Mexic

Producția clasicului Beetle a continuat în mai multe țări până în anul 2003. Ultimul exemplar a ieșit de pe linia de fabricație din Mexic, producția s-a oprit oficial, în iulie, 2019, după ce în 2018 compania a luat această decizie cu emoții.

Per total, au fost produse peste 21 de milioane de exemplare, fapt care a transformat Beetle într-unul dintre cele mai produse automobile din lume, dar și printre cele mai apreciate, având în vedere designul distinctiv.