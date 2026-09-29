Sarcina, pas cu pas. Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu (SANADOR), la DC Medical și DC News

dr. Patricia Mălușanu - FOTO: DC Medical

Dr. Patricia-Alexandra Mălușanu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Clinic SANADOR, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Patricia-Alexandra Mălușanu ne-a vorbit despre:

De ce este important primul consult după testul de sarcină pozitiv

"În sarcină apar foarte multe modificări în viața unei femei și, de aceea, apar și foarte multe întrebări"

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Prima ecografie confirmă dacă sarcina este în uter

"Confirmarea faptului că sarcina este intrauterină, adică localizată corect, se face ecografic"

Sarcina extrauterină: simptomele care trebuie să trimită gravida la medic

"De obicei, pacienta prezintă dureri pelvine, sângerare în cantitate mică, iar la ecografie nu se constată intrauterin un sac gestațional"

Ce verifică medicul la prima consultație în sarcină

"Ne interesează antecedentele pacientei: dacă urmează un tratament cronic, dacă a avut intervenții chirurgicale, dacă are alergii sau dacă are anumite afecțiuni în familie"

Screeningul genetic: ce teste pot depista riscul unor anomalii cromozomiale

"Screeningul anomaliilor cromozomiale se poate face, de obicei, din trimestrul întâi și avem mai multe teste. Avem dublu test, triplu test și testarea ADN-ului fetal din sângele matern, cunoscută sub denumirea de NIPT"

Sângerarea în primul trimestru: când devine un semnal de alarmă

"Sângerarea este destul de frecventă în primul trimestru, dar asta nu înseamnă că pacienta va pierde sarcina"

Poate gravida să muncească, să facă sport și să călătorească?

"Trebuie înțeles că sarcina nu este o boală. Majoritatea activităților pot fi făcute și pe perioada sarcinii"

Vaccinul antigripal în sarcină

"Poate fi vaccinată gravida și este chiar recomandat. Deși există multă teamă în privința vaccinării în sarcină, vaccinul asigură o protecție foarte bună"

Trimestrul al doilea: cât de des trebuie făcut controlul

"Trimestrul al doilea este cea mai bună perioadă, după cum spun gravidele, în care greața se remite și energia reapare"

Greața și vărsăturile severe pot indica hiperemeza gravidică

"Sunt și paciente care au vărsături repetate, nu se pot hidrata sau nu se pot alimenta. Această situație se numește hiperemeză gravidică"

Mișcările fetale care trebuie să trimită gravida de urgență la spital

"Cel mai important este ca gravida să observe dacă mișcările sunt diminuate față de ziua precedentă sau față de ceea ce a observat pe parcursul sarcinii"

Tensiunea arterială în sarcină: de la ce valoare devine îngrijorătoare

"De la 20 de săptămâni de sarcină este important să își monitorizeze tensiunea arterială la domiciliu"

Nașterea prematură: când apare și cum poate fi prevenită

"Nașterea prematură înseamnă o naștere care se produce înainte de 37 de săptămâni și are numeroase riscuri fetale"

Emisiunea va fi difuzată marți, 29 septembrie, de la ora 17:00, pe:

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