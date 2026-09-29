Copilul este agresat? Cum îl aperi legal? Adelina Albu, la Părinți Prezenți / video

Copilul este agresat? Cum îl aperi legal? Adelina Albu, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 29 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Adelina Albu, avocat, despre bullying, drepturile și obligațiile legale ale copiilor, părinților, profesorilor.

A început școala și, odată cu ea, reapar și conflictele dintre copii, părinți și profesori. Bullyingul nu mai este de mult o simplă ceartă între doi copii. Vorbim despre agresiune fizică, jigniri, umilire, excludere, amenințări și, tot mai des, despre situații care continuă și în mediul online.

Datele recente arată dimensiunea problemei. Aproximativ 19% dintre elevi spun că sunt jigniți sau intimidați frecvent. Aproape jumătate dintre colegii care văd o agresiune nu intervin, iar 38% dintre victimele bullyingului sunt și agresori.

Datele făcute publice de Salvați Copiii arată că 73,5% dintre copii indică unitatea de învățământ drept principalul loc al incidentelor de violență, iar în aproximativ 70% dintre cazuri agresorul este un copil.

Dar ce face un părinte atunci când copilul său este lovit? Unde se termină conflictul dintre copii și unde începe o faptă care poate avea consecințe juridice? Ce drepturi are părintele? Când trebuie sunată poliția? Ce dovezi trebuie păstrate? Ce obligații are școala? Și poate un părinte să intre în conflict cu copilul agresor pentru a-și apăra propriul copil?

Iar în partea a doua a emisiunii schimbăm perspectiva și vom vorbi despre ce se întâmplă atunci când profesorul devine ținta agresiunii? Vom discuta despre cazul învățătoarei care a fost agresată de părinții unui elev, după ce copilul le-a povestit că a fost certat de cadrul didactic.

Discutăm astăzi cu avocata Adelina Albu despre drepturile și obligațiile legale ale tuturor celor implicați: copii, părinți și profesori.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Copilul meu este lovit. Ce fac pe loc?

Când trebuie sunată poliția?

Ce dovezi trebuie să păstreze părintele?

Bullyingul nu înseamnă doar bătaie

Ce obligații are școala?

„Școala spune că sunt doar copii”

Când profesorul devine agresorul. Cum își apără părinții copilul legal?

Părinții pot deveni o problemă pentru școală

Când părintele trece linia

Când bullyingul ajunge în instanță?

Bullyingul se poate preveni juridic?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 29 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954