Agerpres: Finanțare de 7,5 milioane de lei pentru digitalizarea Arhivei istorice

Agerpres anunță semnarea unui contract de finanțare pentru proiectul 'Digitalizarea arhivei Agenției Naționale de Presă Agerpres în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public.

Contractul a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), transmite, marți, Agenția Națională de Presă.

Contractul este în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private', cod SMIS 349517.

Proiectul va fi implementat în perioada 28 septembrie 2026 - 28 septembrie 2029 (36 de luni), valoarea totală a acestuia fiind de 7.529.934,73 lei, finanțare nerambursabilă 100%, din care 5.643.633,30 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 1.886.301,43 lei din bugetul național.

'Este primul proiect european în care AGERPRES trece din postura de partener în cea de coordonator și beneficiar. În ultimii ani am lucrat alături de agenții de presă europene în proiecte finanțate de Comisia Europeană. Acum facem pasul următor: ne asumăm conducerea întregului proiect și responsabilitatea de a-l duce până la capăt, cu rezultate concrete', a declarat Claudia-Victoria Nicolae, directorul general al AGERPRES.

'Arhivele AGERPRES nu vor mai rămâne închise în sertarele metalice ale Agenției. Le deschidem lumii, în format digital, pentru ca publicul să poată descoperi istoria României prin imaginile și textele strânse de AGERPRES încă din 1889, anul înființării Agenției. Este memoria unei țări, păstrată în documente și imagini, un reper al timpului și o mărturie a transformărilor prin care a trecut România. Avem responsabilitatea de a duce această memorie mai departe și de a o face accesibilă tuturor. Într-o perioadă în care suntem tot mai adesea puși în situația de a ne întreba ce este real și ce nu, aceste documente devin mai mult decât o arhivă: devin dovezi ale timpului și un reper important în lupta cu dezinformarea și știrile false', a evidențiat directorul general al AGERPRES.

Directorul general al Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), Ana-Maria Bușoniu, subliniază necesitatea implementării proiectului.

'Proiectul Digitalizarea arhivei Agenției Naționale de Presă AGERPRES în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private', cod MySMIS 349517, este un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru digitalizare și conservarea memoriei istorice a României, în scopul de a o face accesibilă tuturor, oferind totodată instrumente moderne împotriva dezinformării. Susținem necesitatea implementării lui și ne dorim ca rezultatele să devină un serviciu public transformat digital de referință', a declarat Ana-Maria Bușoniu.

Arhiva istorică de fotografie a AGERPRES numără aproximativ 4,5 milioane de imagini pe plăci de sticlă, filme și diapozitive, realizate între 1927 și 2003. Acestora li se adaugă o arhivă amplă de știri, transmise de-a lungul deceniilor pe hârtie, prin telex și prin fax. Cea mai mare parte a acestui patrimoniu există doar pe suport fizic, expus degradării, și nu poate fi consultată de public.

Obiectivul proiectului este crearea unei arhive digitale de interes public, accesibilă oricărei persoane cu o conexiune la internet: cetățeni, cercetători, profesori și studenți, redacții, instituții publice și companii.

Până la finalul perioadei de implementare, proiectul va digitiza și publica pe platforma arhivei 100.000 de fotografii și 100.000 de texte cu valoare istorico-patrimonială. Vor fi dezvoltate trei platforme software: o platformă de arhivă și vizualizare a imaginilor istorice, o platformă de verificare a autenticității imaginilor prin inteligență artificială și blockchain și platforma 'Știrea zilei', care certifică digital conținutul jurnalistic.

Prin acest proiect vor fi create trei servicii publice digitale noi: arhivarea și managementul arhivei, accesul public online și certificarea digitală a conținutului. Întregul sistem va fi protejat de o infrastructură dedicată de securitate cibernetică. Arhiva digitală își propune să atragă cel puțin 12.200 de utilizatori pe an până la finalul perioadei de implementare și aproximativ 68.000 de utilizatori pe an în perioada de sustenabilitate.

AGERPRES asigură informarea publicului despre proiect prin canalele proprii: fluxul de știri, site-ul agerpres.ro și paginile oficiale de social media. Aceste activități nu implică costuri suplimentare din bugetul proiectului, iar finanțarea europeană este direcționată integral către digitalizare, infrastructură și servicii pentru public.