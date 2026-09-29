Scandal în partidul lui Marine Le Pen. Jordan Bardella, acuzat de răspândirea unor scrieri  antisemite depune plângere pentru defăimare

Jordan Bardella

Un trust media de investigație francez a publicat luni mesaje antisemite din 2013 pe care i le atribuie lui Jordan Bardella, președintele partidului Adunarea Națională (Rassemblement National, RN).

Adunarea Națională (Rassemblement National, RN) este o formațiune de extremă-dreapta aflată pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale din 2027. Bardella a declarat că depune plângere pentru 'defăimare', comentează AFP.

Aceste acuzații intervin într-un moment crucial pentru RN care pare mai aproape ca niciodată de a prelua puterea în Franța.

Marine Le Pen, candidata partidului la succesiunea președintelui Macron, domină în prezent sondajele și îl prezintă pe Jordan Bardella, în vârstă de 31 de ani, drept viitorul său prim-ministru în caz de victorie.

Cazul pune, de asemenea, la încercare strategia adoptată de partid de peste 15 ani pentru a distanța RN de rădăcinile sale extremiste și antisemite și pentru a-l prezenta ca pe o formațiune capabilă să guverneze.

Ancheta site-ului de investigații Mediapart se bazează pe conversații private care ar fi fost scrise de Jordan Bardella în vara anului 2013, când acesta avea 17 sau 18 ani și activa de aproximativ un an și jumătate în Frontul Național (Front National), fostul nume al RN.

Mediapart, care nu a publicat capturi de ecran, afirmă că a autentificat aceste schimburi de mesaje 'în mod independent'.

Afirmații antisemite care l-ar incrimina pe Jordan Bardella

Printre aceste conversații se numără mai multe afirmații antisemite, cum ar fi: 'Evreul trebuie să domine (sic) celelalte popoare, să le zdrobească și să le jefuiască'.

În alte mesaje citate de Mediapart, Jordan Bardella ar fi afirmat că 'toate băncile sunt deținute de evrei' și ar fi evocat o presupusă 'influență totală a comunității evreiești-sioniste' asupra Franței.

'Contest oficial acuzațiile aduse la adresa mea de către Mediapart care îmi atribuie afirmații delirante și antisemite', a reacționat Jordan Bardella pe X.

Solicitat înainte de publicarea anchetei, el asigurase deja site-ul că nu era un militant activ în timpul verii anului 2013 și a subliniat că era încă minor.

De asemenea, el a anunțat luni că avocatul său a depus o 'plângere pentru defăimare'.

'Se va face totul (...) pentru a destabiliza campania' prezidențială a RN și pentru a mă 'doborî politic', a estimat el pe postul conservator CNews, 'fie Mediapart se află la conducerea acestei operațiuni, fie Mediapart este el însuși manipulat de oameni care au un interes în asta'.

Marine Le Pen denunță 'o diversiune securistă'

Marine Le Pen a respins și ea acuzațiile și a denunțat 'o diversiune securistă' ('barbouzerie', o operațiune clandestină de manipulare), 'al cărei secret Mediapart îl deține'.

Mediapart se află în special la originea unor dezvăluiri care au provocat mai multe scandaluri politice majore în Franța, printre care afacerea contului ascuns în străinătate al ministrului socialist Jerome Cahuzac și cea a presupuselor legături financiare dintre Libia și campania prezidențială a lui Nicolas Sarkozy din 2007.

RN este moștenitorul Frontului Național, fondat în 1972 și condus mult timp de Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine Le Pen, condamnat în repetate rânduri pentru afirmații antisemite sau negaționiste.

De când i-a succedat în 2011, Marine Le Pen încearcă să rupă legătura cu această imagine pentru a lărgi electoratul partidului.

Jordan Bardella, care cultivă o imagine îngrijită și beneficiază de o audiență importantă pe rețelele sociale, a devenit una dintre principalele fețe ale acestei strategii de normalizare.

În martie 2025, el a fost primul lider al partidului invitat oficial de guvernul israelian să meargă în Israel, pentru a participa la o conferință privind lupta împotriva antisemitismului.

'Sunt, la fel ca toată lumea, uimit de violența declarațiilor antisemite atribuite lui Jordan Bardella, pe care, evident, nici măcar tinerețea nu le-ar putea explica', a declarat pentru AFP Yonathan Arfi, președintele Consiliului Reprezentativ al instituțiilor evreiești din Franța (Crif), organizație care federează asociațiile evreiești franceze.

Pentru el, această afacere ilustrează 'limitele' normalizării unui partid care rămâne, în opinia sa, un 'refugiu al identitarilor și al conspiraționiștilor'.

Publicarea acestor mesaje a stârnit, de asemenea, reacții revoltate din partea stângii.

'Trebuie să demisioneze din toate funcțiile sale', a reacționat pe X șefa Ecologiștilor, Marine Tondelier, denunțând 'un antisemit obsesiv'.

Liderul stângii radicale și un alt candidat la alegerile prezidențiale, Jean-Luc Melenchon, el însuși acuzat de ambiguitate în privința antisemitismului, a condamnat 'formal' aceste declarații care 'țin de conspiraționism și de cel mai absurd antisemitism' dacă Jordan Bardella 'le-a pronunțat'.

Un sondaj publicat luni o creditează pe Marine Le Pen cu aproximativ 35% până la 36% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, programate pentru aprilie 2027, și o dă învingătoare în al doilea tur în fața principalilor adversari testați.

RN tocmai a obținut suficiente locuri în Senatul francez pentru a-și constitui, pentru prima dată, propriul grup parlamentar, reamintește AFP. (Agerpres)