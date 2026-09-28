Beijingul refuză să comenteze presupusa ofertă a lui Trump de a vinde arme Chinei

Xi Jinping și Donald Trump / Foto: Agerpres

Beijingul a refuzat să comenteze afirmația ambasadorului SUA în China potrivit căreia Donald Trump l-ar fi întrebat pe Xi Jinping dacă dorește să cumpere arme americane.

Beijingul a refuzat să comenteze luni după ce ambasadorul SUA în China a sugerat că preşedintele american Donald Trump l-ar fi întrebat pe preşedintele chinez Xi Jinping dacă ar dori să cumpere arme americane, informează dpa.

China îşi consolidează capacităţile de apărare în funcţie de nevoile sale, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, adăugând că ţara sa este angajată să menţină pacea şi stabilitatea pe plan mondial.

Declaraţia survine după ce ambasadorul american în China, David Perdue, a declarat duminică pentru Fox News că preşedintele Trump i-a transmis în mod clar omologului Xi Jinping că SUA vând arme peste tot în lume.

"De fapt, el l-a întrebat pe preşedintele Xi dacă ar vrea să cumpere nişte arme la un moment dat", a spus Perdue ca răspuns la o întrebare despre vânzările de arme ale SUA către Taiwan.

Vânzările de arme către Beijing ar putea stârni îngrijorare în rândul aliaţilor SUA

Sprijinul militar al SUA pentru Taiwan a stârnit mult timp furie la Beijing, care consideră insula guvernată independent ca parte a teritoriului său şi a ameninţat că este pregătit inclusiv să o cucerească prin forţă.

Perdue nu a spus când exact i-ar fi făcut Trump presupusa ofertă lui Xi şi nici cum a reacţionat liderul chinez.

Oficiali ai guvernului american au declarat pentru Wall Street Journal, după difuzarea interviului, că Washingtonul nu are de gând să vândă arme Chinei, unii menţionând că ar fi imposibil din punct de vedere legal.

Aceştia au refuzat, de asemenea, să spună dacă presupusa ofertă a fost făcută în timpul vizitei lui Xi Jinping la Washington săptămâna trecută sau în timpul unor discuţii anterioare, a raportat Wall Street Journal.

Vânzările de arme către Beijing ar putea stârni îngrijorare în rândul aliaţilor SUA, în special în Asia de Est, unde mai multe state aflate sub presiunea Chinei primesc sprijin militar din partea Washingtonului, cel mai notabil caz fiind Taiwanul.

Perdue a reiterat poziţia Washingtonului în conflictul dintre Beijing şi Taipei. "Nu sprijinim independenţa şi nu sprijinim constrângerea," a spus el, conform Agerpres.

Președintele Xi, vizită de stat în SUA

La invitația președintelui SUA, Donald J. Trump, președintele Xi Jinping a efectuat o vizită de stat în Statele Unite ale Americii în perioada 23-25 septembrie, menționează MAE chinez într-un comunicat.

Conform programului anunţat, Donald Trump şi prima doamnă, Melania Trump, i-au întâmpinat pe preşedintele chinez şi pe soţia sa, Peng Liyuan, la baza aeriană Andrews.

Subiectele abordate de cei mai puternici doi lideri ai lumii

Printre temele care ar fi fost discutate cu prilejul acestei vizite figurează disputa tarifară şi comercială dintre cele două ţări, precum şi probleme de securitate legate de inteligenţa artificială şi conflictele globale, cum ar fi războiul din Iran şi războiul Rusiei în Ucraina.

Trump a plănuit un program amplu pentru această vizită, care s-a închis vineri, cu o paradă militară. Joi a avut loc un banchet oficial, o cină și o recepție cu ceai la care au participat directorii executivi ai marilor companii din domeniul tehnologiei.

Casa Albă a recrutat cele mai mari nume din tehnologia americană pentru cina de gală: șefii OpenAI, Sam Altman, și Nvidia, Jensen Huang, sau chiar Elon Musk (Tesla, SpaceX și X).

Acesta din urmă a apreciat, într-un interviu acordat televiziunii chineze, că Xi Jinping este 'un mare lider'. 'Sub conducerea sa, China a prosperat enorm', a dat el asigurări.

Prima vizită a lui Xi în SUA, din ultimii trei ani

Pentru Xi, aceasta este prima vizită în SUA din 2023, când a călătorit în California pentru summitul economic APEC şi s-a întâlnit cu predecesorul lui Donald Trump, Joe Biden. Trump l-a invitat pe Xi la Casa Albă în timpul vizitei sale la Beijing la jumătatea lunii mai.

Vizita lui Trump la Beijing s-a încheiat cu un cadru preliminar de înțelegeri comerciale între SUA și China, cele două părți convenind asupra unor măsuri pentru reducerea anumitor taxe și relansarea schimburilor comerciale bilaterale. Detaliile tehnice urmau să fie stabilite ulterior, însă summitul a fost prezentat drept un pas spre relaxarea tensiunilor economice dintre cele două mari puteri.

Discuțiile au vizat și situația din Orientul Mijlociu. Potrivit declarațiilor lui Trump, Xi Jinping s-a angajat să nu furnizeze echipament militar Iranului și și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Totodată, președintele american a anunțat că Beijingul ar urma să comande 200 de aeronave Boeing, un posibil semnal al relansării cooperării comerciale dintre cele două țări.

Xi afirmă că Statele Unite și China ar trebui să fie 'parteneri, nu rivali' (presa de stat)

Președintele chinez Xi Jinping a lansat un apel la cooperare cu Washingtonul, au raportat media de stat de la Beijing, la câteva ore după ce a fost primit miercuri seară în capitala americană de către omologul său Donald Trump, notează AFP.

'Cele două țări ale noastre ar trebui să fie parteneri, mai degrabă decât rivali', a declarat Xi într-o notă publicată de agenția oficială de presă Xinhua, adăugând că 'popoarele chinez și american beneficiază de mult timp de schimburi amicale, iar interesele noastre sunt strâns legate'.

Aceste declarații vin în ajunul unor discuții foarte așteptate între liderii chinez și american, care și-au strâns mâna la sosirea lui Xi Jinping la Washington.

Președintele chinez a mai declarat că așteaptă cu nerăbdare 'să aibă schimburi aprofundate cu președintele Trump pe probleme majore privind relațiile noastre bilaterale și situația mondială', a raportat Xinhua.

Cele două țări ar trebui să 'lucreze împreună pentru a favoriza o relație stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurență în limite rezonabile, divergențe gestionabile și perspective pașnice', a mai afirmat Xi.

Făcând trimitere la sloganul preferat al lui Donald Trump, el a adăugat că 'marea renaștere a națiunii chineze și obiectivul de a reda Americii măreția pot merge perfect mână în mână'.

'Cred că, prin eforturile comune ale ambelor părți, această vizită va avea rezultate fructuoase, va îmbunătăți bunăstarea celor două popoare ale noastre și va aduce o nouă speranță pentru pacea mondială', a adăugat el.

Cursa pentru Inteligență Artificială: Trump spune că SUA nu își vor uni forțele cu China

