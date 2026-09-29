NATO respinge categoric avertismentul Moscovei privind o escaladare militară în jurul Kaliningradului

Sursa Foto rol ilustrativ: Grok (Inteligență Artificială)

NATO a respins avertismentul Moscovei privind o posibilă escaladare militară în jurul Kaliningradului și a condamnat amenințările Rusiei.

NATO a respins marţi cu fermitate un avertisment venit din partea Moscovei privind o escaladare militară serioasă în jurul exclavei ruse Kaliningrad, informează dpa.

"NATO este o alianţă defensivă şi niciuna dintre activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei," a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart, referindu-se la răspunsul NATO la o scrisoare adresată de guvernul de la Moscova.

Scrisoarea Moscovei, consultată de dpa, acuză NATO de o "escaladare fără precedent a situaţiei politico-militare în jurul regiunii Kaliningrad a Rusiei, însoţită de declaraţii publice extrem de provocatoare ale unor oficiali ai aliaţilor NATO".

"Această direcţie periculoasă şi nechibzuită implică un risc ridicat de izbucnire a unui conflict armat direct, cu posibilitatea ca Rusia să lovească centrele decizionale ale statelor membre ale alianţei chiar de la începutul conflictului", se arată în scrisoare.

"Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forţe şi capacităţi pe care le are la dispoziţie, inclusiv arme nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul, în cazul în care ţările NATO ar încerca orice acţiune menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării", a continuat mesajul.

Membrilor NATO li s-a cerut "să se abţină de la acţiuni care destabilizează sau escaladează situaţia pentru a evita o confruntare pe scară largă".

Răspunsul pentru scrisoarea Rusiei

Răspunzând scrisorii Rusiei, Hart a spus: "Condamnăm ferm ameninţarea cu forţa, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă" şi "facem apel la Rusia să pună capăt războiului său neprovocat din Ucraina".

"Folosirea de către Rusia a tacticilor hibride este un semn de disperare. Dar nu ne vom lăsa descurajaţi în sprijinul nostru pentru Ucraina. Avem tot ce ne trebuie pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu al Aliaţilor şi să rămânem puternici, pregătiţi şi capabili să contracarăm orice ameninţare", a spus Hart.

În cadrul NATO, scrisoarea Moscovei este văzută în primul rând ca un răspuns la un exerciţiu aerian desfăşurat la mijlocul lunii august.

Potrivit surselor militare, exerciţiul a avut scopul de a demonstra că alianţa de apărare occidentală ar fi capabilă să controleze exclava Kaliningrad și să securizeze coridorul Suwalki în cazul unei agresiuni militare ruseşti împotriva teritoriului NATO.

Ministerul Apărării din Polonia a descris exerciţiul ca pe o demonstraţie a capacităţii NATO de a răspunde rapid, conform Agerpres.

Coridorul Suwalki și enclava Kaliningrad

Coridorul Suwalki este o zonă situată la frontiera polono-lituaniană ce se întinde pe o suprafață de aproximativ 600 de kilometri pătrați între enclava rusă puternic militarizată Kaliningrad și Belarus, un aliat apropiat al Kremlinului.

Potrivit specialiștilor, ar putea fi un călcâi al lui Ahile pe flancul răsăritean al NATO, eventuala sa ocupare izolând cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania, membre ale Alianței Nord-Atlantice.

În repetate rânduri, Moscova a avertizat că acumularea de forțe ale NATO în regiune, la granița rusă, ar încălca echilibrul de forțe.

Președinta Lituaniei a subliniat pentru AFP că exercițiul, care a constat în transferul de forțe aliate din Polonia, prin pasajul de la Suwalki, către țara sa, reprezintă "un mesaj puternic al capacității și angajamentului NATO de a asigura securitatea regiunii".

Manevrele de la Suwalki fac parte din exercițiile anuale "Saber Strike" desfășurate de Statele Unite în Polonia și țările baltice. În ultimii ani, 11.300 de soldați din 20 de țări ale NATO participă la exercițiile respective, între 28 mai și 24 iunie, dar uneori sunt purtate și în august.

Rusia și-a instruit marina să lovească ținte din interiorul Europei cu rachete capabile să transporte arme nucleare în cazul unui potențial conflict cu NATO, conform unor documente secrete văzute de Financial Times.

Hărțile cu ținte, care se întind până pe coasta de vest a Franței și Barrow-in-Furness din Marea Britanie, sunt detaliate într-o prezentare pentru ofițeri care datează de dinaintea invaziei Ucrainei. Financial Times a raportat anterior că Moscova a repetat utilizarea armelor nucleare tactice în primele etape ale unui conflict cu o mare putere mondială.

Cele mai recente dezvăluiri arată cum Rusia a prevăzut un conflict cu Occidentul, care s-ar extinde mult dincolo de frontiera sa imediată cu NATO, planificând o serie de lovituri copleșitoare în întreaga Europă de Vest. Documentele au fost prezentate Financial Times de către surse occidentale.

Dosarele, întocmite între 2008 și 2014, includ o listă de ținte pentru rachete care pot transporta fie focoase convenționale, fie arme nucleare tactice. Ofițerii ruși subliniază avantajele utilizării loviturilor nucleare într-o etapă incipientă.

Pe harta României sunt marcate trei puncte roșii: baza militară de la Deveselu, baza aeriană Mihail Kogălniceanu și podul Giurgiu-Ruse, subliniind importanța strategică a acestora în cazul unui conflict.

Prezentarea indică, de asemenea, că Rusia a păstrat capacitatea de a transporta arme nucleare pe nave de suprafață, o capacitate despre care experții spun că aduce riscuri semnificative de escaladare sau accidente.

Documentul menționează că „manevrabilitatea ridicată” a marinei îi permite să efectueze „lovituri bruște și preventive” și „atacuri masive cu rachete... din direcții diferite”. De asemenea, se adaugă că armele nucleare sunt „de regulă” desemnate pentru a fi utilizate „în combinație cu alte mijloace de distrugere” pentru a atinge obiectivele Rusiei.

"Conceptul lor de război este războiul total"

Analiștii care au revizuit documentele au declarat că acestea sunt în concordanță cu modul în care NATO evaluează amenințarea atacurilor cu rachete cu rază lungă de acțiune ale marinei ruse și cu viteza cu care Rusia ar recurge probabil la utilizarea armelor nucleare.

Hărțile, care au fost realizate în scopuri de prezentare și nu pentru uz operațional, ilustrează un eșantion de 32 de ținte NATO din Europa pentru flotele navale ale Rusiei.

Țintele flotei baltice a Rusiei sunt în mare parte în Norvegia și Germania, inclusiv baza navală din Bergen, precum și amplasamente radar și facilități ale forțelor speciale.

Flota de Nord a Rusiei ar trebui să lovească ținte din industria de apărare, cum ar fi șantierul naval pentru submarine din Barrow-in-Furness, în nord-vestul Angliei. O țintă de lângă Hull ar putea fi un sit industrial - este marcată cu un coș de fum.

Prezentarea ilustrează, de asemenea, cum doctrina Rusiei s-ar putea aplica în posibile războaie în Marea Neagră, Marea Caspică și Pacific. Scenariile includ războaie cu aliați actuali, cum ar fi China, Iran, Azerbaidjan și Coreea de Nord.

Dar William Alberque, fost oficial NATO, acum la Stimson Center, a declarat că eșantionul prezentat reprezintă doar o mică parte din „sutele, dacă nu miile de ținte cartografiate în toată Europa... inclusiv ținte militare și infrastructură critică”.

Capacitatea Rusiei de a lovi în întreaga Europă înseamnă că țintele de pe întregul continent ar fi expuse riscului imediat ce armata sa ar intra în conflict cu forțele NATO în țări de pe linia frontului, precum statele baltice și Polonia, au declarat analiști și foști oficiali.

„Conceptul lor de război este războiul total”, a spus Jeffrey Lewis, profesor la Middlebury Institute of International Studies din Monterey, care studiază controlul armelor.

„Ei văd aceste arme [focoase nucleare tactice] ca pe niște arme care pot câștiga războiul”, a adăugat el. „Vor dori să le folosească și vor dori să le folosească destul de repede.”

Armele nucleare tactice, care pot fi livrate prin rachete lansate de pe uscat, mare sau din aeronave, au o rază de acțiune mai scurtă și sunt mai puțin distructive decât armele „strategice” mai mari, concepute pentru a ținti SUA.

Cu toate acestea, ele pot elibera încă semnificativ mai multă energie decât cele aruncate asupra orașelor Nagasaki și Hiroshima în 1945.

Președintele rus Vladimir Putin a recurs în repetate rânduri la amenințări împotriva aliaților europeni ai Ucrainei pentru a descuraja sprijinul militar occidental acordat Kievului. „Trebuie să-și amintească că sunt state mici, dens populate”, a spus el în mai.

Vot istoric în Elveția! Cetățenii au respins cu 71% neutralitatea absolută cerută de naționaliști

