Polonia nu a reușit să blocheze acordul UE - Mercosur. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene

Agricultura/ Sursa foto: https://www.freepik.com/, @alexraw

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a respins marţi cererea Poloniei vizând suspendarea punerii în aplicare a acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele Mercosur.

Polonia a sesizat Curtea Europeană de Justiție, cea mai înaltă jurisdicţie a Uniunii Europene, cu despre acordul de liber schimb Mercosur în luna mai.

Polonia a dorit blocarea acestui acord, care, potrivit Varşoviei, ar fi dăunător pentru agricultura poloneză, dar şi a UE. Însă CJUE a respins cererea Poloniei, scrie Biznes.pap.pl.

Acordul de liber schimb semnat între UE şi ţările Mercosur a intrat în vigoare, provizoriu, de la 1 mai 2026.

Ce implicații are Acordul UE - Mercosur

Acordul UE - Mercosur reprezină un acord comercial între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, compus din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Acordul urmărește, pe scurt, scăderea taxelor vamale pentru o gamă largă de produse; facilitarea exporturilor și importurilor între UE și țările Mercosur; creșterea comerțului cu produse agricole, industriale și servicii; deschiderea unor piețe pentru companiile europene și sud-americane.

Controverse cu Acordul UE - Mercosur



În Uniunea Europeană, acordul a provocat dezbateri și nemulțumiri în special din cauza agriculturii. Fermierii europeni se tem că importurile mai ieftine de carne, cereale ori alte produse din America de Sud ar putea face o presiune uriașă asupra producătorilor europeni. În acest sens, fermierii europeni au făcut numeroase proteste și la Strasbourg.

Totodată, există controverse privind standardele de mediu, defrișările din Amazon și condițiile de producție agricolă.

De asemenea, susținătorii acordului afirmă că acesta poate crește exporturile europene către o piață de peste 260 de milioane de consumatori și poate consolida relațiile economice dintre cele două regiuni.

UE a suspendat importurile de carne, ouă și miere din Brazilia

Amintim că la începutul lunii septembrie UE a suspendat importurile de carne, ouă și miere din Brazilia, până când autoritățile vor oferi garanții că produsele respectă normele sanitare europene cu privire la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Decizia vine după presiunile fermierilor europeni și ale Franței asupra Bruxelles-ului, în contextul acordului de liber schimb încheiat cu țările Mercosur.

UE înăsprește controalele privind carnea importată din Brazilia, după acordul Mercosur



UE a anunțat că vrea să îşi demonstreze vigilenţa, după ce s-a confruntat cu critici puternice din partea reprezentanţilor sectorului agricol şi a Franţei, în urma semnării unui acord de liber schimb cu ţările Mercosur - Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay - în ianuarie 2026.



Brazilia a fost eliminată în luna mai de pe lista ţărilor ce respectă normele UE privind utilizarea intensivă a antibioticelor în creşterea animalelor, ca urmare a presiunilor venite din sectorul agricol, după semnarea acordului cu ţările Mercosur.

În 2025, Brazilia a fost al doilea cel mai mare exportator de carne de vită către UE, cu mai mult de 92.000 de tone de produse din carne de vită, cu o valoare de peste 713 milioane de euro.

"Un fermier european nu are cum să concureze cu mine", iar dacă guvernele "importă carne ieftină vor distruge agricultura ţării lor", a declarat pentru AFP Carlos Roberto dos Santos, un fermier din Barretos, în statul Sao Paulo, din sud-estul Braziliei. Produsul pe care îl foloseşte pentru animalele sale "le ajută să digere iarba", astfel încât acestea să ia "mai multă greutate; nu este folosit pentru a trata nicio boală", a recunoscut fermierul brazilian.

Ce spun reglementările europene

Conform reglementărilor europene, utilizarea antimicrobienelor în creşterea animalelor pentru a spori randamentele este interzisă. De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu antimicrobiene destinate infecţiilor umane. Aceste măsuri fac parte dintr-o politică europeană care vizează combaterea rezistenţei la medicamente a bacteriilor, prin evitarea tratamentelor antibiotice inutile.

În ultimii ani, la nivel mondial a avut loc o explozie a numărului de infecţii rezistente la medicamente.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, superbacteriile rezistente la antimicrobiene (AMR) sunt direct responsabile pentru mai mult de un milion de decese şi contribuie la aproape cinci milioane de decese suplimentare în fiecare an.

Ce înseamnă suspendarea importurilor de carne din Brazilia pentru România



România ar putea avea un avantaj, deoarece decizia înseamnă presiune mai mică asupra producătorilor români de carne de pasăre și vită. Brazilia este un furnizor important pentru piața UE, iar suspendarea poate reduce oferta disponibilă și poate crea un avantaj pentru producătorii europeni.

Un raport Rabobank estima că Brazilia reprezenta aproximativ 25% din importurile UE de carne de pui și vită, iar suspendarea ar putea duce la o ofertă mai restrânsă și la prețuri mai mari în UE.

Dacă importurile braziliene sunt înlocuite rapid cu produse provenite din UE, prețurile europene pot crește. Efectul s-ar putea vedea și în România, mai ales la carnea de pasăre, unde România a avut importuri semnificative din Brazilia în 2025.

De asemenea, dacă importurile braziliene dispar temporar de pe piața UE, producătorii români ar putea avea mai mult spațiu pe piață, deoarece o parte din cererea care era acoperită de importuri poate fi preluată de producătorii europeni.

Ce importă România din Brazilia

În relația comercială cu Brazilia, România importă în special materii prime și produse agricole, precum şrot de soia, boabe de soia, cafea, piper, tutunuri brute, dar şi cauciuc natural. În primele zece luni din 2025, importurile totale din Brazilia au fost de 272 de milioane de euro, iar preparatele și conservele din carne au reprezentat 4,3 milioane de euro.

Georgiana Teodorescu: Mi-ar fi frică să-i dau copilului meu așa ceva!



Europarlamentarul Georgiana Teodorescu se numără printre politicienii care au avertizat asupra riscurilor asociate produselor agricole și alimentare importate din Brazilia în baza acordului Mercosur.

Încă din luna mai, aceasta a vorbit despre acordul Mercosur și a explicat că Brazilia are o producție agricolă foarte mare, dar care folosește organismele modificate genetic și pesticide.

„Am avut ocazia să merg într-o vizită de lucru a Parlamentului European în Brazilia. Deci vă spun din experiența mea personală. Nu știu să vă spun de Argentina, Uruguay sau Paraguay pentru că nu am fost acolo, dar vă spun de Brazilia.

Brazilia este o țară uriașă, cât Uniunea Europeană. Are o producție agricolă uriașă și cresc foarte multe animale. Ei exportă orice pentru că le permite clima să producă și culturi pe care le avem și noi în Europa, deci din start reprezintă un competitor pentru piața europeană.

Având cantități uriașe pe care le produc, sigur că și prețurile sunt mai mici, dar nu doar de asta sunt mai mici. Sunt mai mici și pentru că ei practică și folosesc aceste organisme modificate genetic (GMOs), care în legislația europeană sunt interzise, dar în Brazilia se folosesc”, a spus Georgiana Teodorescu.

Georgiana Teodorescu a explicat că Brazilia are o producție agricolă uriașă datorită utilizării organismelor modificate genetic

„Altfel spus, pe planta de porumb pe care în România cresc 3-4 știuleți, în Brazilia cresc 20 pe o plantă. Asta înseamnă organism modificat genetic, deci producție masivă. Folosesc cantități uriașe de pesticide, de 10 ori mai mari decât ce folosim noi în Uniunea Europeană, precum și substanțe care sunt interzise de mult în Europa - substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor.

Dacă le-au interzis ai noștri, mă gândesc că nu le-au interzis degeaba. Există niște documente, niște studii făcute, totul e pe bază de medicină, sănătate, impactul asupra sănătății omului, de aia s-au interzis. La ei sunt permise.

Teoretic, acordul Mercosur zice că ei trebuie să ne trimită nouă marfă pe aceleași condiții și standarde precum avem noi în Europa. Asta înseamnă fără pesticide periculoase, fără organisme modificate genetic, să fie identic cu ce producem noi”, a spus Georgiana Teodorescu.

De amintit că europarlamentarul Georgiana Teodorescu a taxat recent răspunsul superficial al Consiliului UE privind acordul UE-Mercosur.