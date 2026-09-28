Taxele din Sectorul 4 pot fi plătite fără drum la ghișeu. Daniel Băluță: Nu am mai suportat să văd cozi / video

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD București. Sursa foto: Agerpres

Locuitorii Sectorului 4 își pot plăti taxele și impozitele fără să mai ajungă la ghișeu, prin aplicația Sectorului 4, Ghișeul.ro sau prin automatele SelfPay.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre simplificarea relației cetățenilor cu administrația Sectorului 4 și a spus că plata taxelor și impozitelor se poate face fără deplasarea la ghișeu, prin automatele SelfPay, Ghișeul.ro sau aplicația Sectorului 4.

Video:

„Apropo de birocrație, sunt câteva întrebări care ne-au venit de la cetățeni: cum ați simplificat, dacă s-a simplificat în ultimii ani, relația oamenilor cu administrația Sectorului 4?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Ca de fiecare dată, pentru oamenii care iubesc progresul și iubesc și pe ceilalți oameni, încercăm ca astăzi să fim mai buni decât ieri și mâine să fim mai buni decât suntem astăzi.

Pentru asta am eliminat, de exemplu, ghișeele. Asta nu înseamnă că am renunțat la plata în numerar, pentru că plata în numerar este o variantă la care oamenii și-au dorit de fiecare dată să aibă acces. Am introdus niște automate pentru această plată - plată cash - dar ele sunt câteva sute, pentru că sunt plasate în supermarketuri, sunt plasate la stațiile de metrou, sunt plasate în benzinării și nu numai în Sectorul 4. Pe toată rețeaua SelfPay din România se pot plăti taxele și impozitele din Sectorul 4 atât cu cardul, cât și numerar.

Aveți, de asemenea, Ghișeul.ro, avem propria aplicație - Sectorul 4. Atât la aceste automate, cât și în aplicația pe care Sectorul 4 a dezvoltat-o, cu parola de intrare și cu CNP-ul, oamenii pot să verifice care este debitul pe care îl au către bugetul local, nefiind nevoie să se deplaseze, că despre asta e vorba”, a spus Daniel Băluță.