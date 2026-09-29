Nicușor Dan merge în Cehia, la invitația președintelui Petr Pavel: Discuții despre securitatea Europei, Ucraina și industria de apărare

Nicușor Dan / Agerpres

Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri o vizită oficială în Cehia, unde se va întâlni cu oficiali cehi și cu membri ai comunității românești.

Discuțiile vor viza cooperarea dintre România și Cehia, securitatea Europei, războiul din Ucraina, precum și relațiile economice și investițiile în industria de apărare.

„Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri, 30 septembrie 2026, o vizită oficială la Praga, la invitația Președintelui Republicii Cehe.

Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești.

Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Nicușor Dan a luat cuvântul în Consiliul de Securitate al ONU

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat recent la New York, unde a participat la reuniunile Adunării Generale a ONU și a avut întâlniri cu oficiali internaționali. În cadrul vizitei, el a discutat despre războiul din Ucraina și efectele acestuia asupra securității României și a regiunii.

„Este o onoare pentru mine să mă adresez Adunării Generale și o plăcere deosebită să o fac aici, în Statele Unite ale Americii, o țară cu care România împărtășește o istorie îndelungată de prietenie, o națiune către care românii privesc cu respect și recunoștință, inclusiv pentru contribuția sa esențială la căderea Cortinei de Fier și la deschiderea drumului țării mele către democrație și libertate.

Ne aflăm la Organizația Națiunilor Unite și voi vorbi despre relațiile dintre state, dar permiteți-mi să vă atrag mai întâi atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre, care, în opinia mea, nu primește atenția pe care o merită: manipularea prin intermediul rețelelor de socializare. Principiul fundamental al democrației este „o persoană, o voce, un vot”, dar, dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată. Iar, dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de o persoană, ele îi descurajează pe ceilalți să se alăture cauzei acesteia, iar libertatea de asociere este negată.

Reafirm angajamentul României pentru principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte. Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional - drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică - sunt cele care au transformat țara noastră. Evoluția României din ultimii treizeci și șapte de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența dintre un sistem comunist care îi oprima și le înăbușea inițiativa și libertatea de alegere, și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală”, a spus Nicușor Dan.