Disperarea PNL ajunge la Cariera Roșiuța: BNS denunță imixtiuni politice în alegerile sindicale

Ilie Bolojan

Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția organizației PNL Motru să nu intervină în activitatea sindicală și în procesul democratic prin care membrii Sindicatului Liber Cariera Roșiuța, afiliat Federației Univers, membră a BNS, își aleg conducerea.

Într-un comunicat de presă remis redacției DC News, miercuri, Blocul Național Sindical acuză o situație deosebit de gravă la Cariera Roșiuța, ca urmare a imixtiunilor politice din partea Partidului Național Liberal (PNL) în alegerile sindicale.

„BNS a fost informat cu privire la imixtiunea reprezentanților PNL Motru prin care membrilor Sindicatului Liber Cariera Roșiuța li s-a cerut să voteze într-un anumit fel, în favoarea unor unor anumiți candidați la conducerea organizației sindicale. Considerăm că orice astfel de intervenție din partea unei organizații politice reprezintă o tentativă inadmisibilă de influențare a vieții interne a unei organizații sindicale.

Conducerea unui sindicat trebuie să fie aleasă exclusiv de membrii sindicatului, în mod liber, democratic și fără condiționări sau presiuni externe. Nicio organizație politică nu are dreptul să stabilească sau să influențeze cine conduce un sindicat.

Blocul Național Sindical solicită public organizației PNL Motru să înceteze orice demers de natură să interfereze cu procesul intern de alegere a conducerii Sindicatului Liber Cariera Roșiuța și să respecte autonomia organizației sindicale și dreptul membrilor acesteia de a-și alege în mod necondiționat reprezentanții în conformitate cu prevederile statului organizației sindicale și a legislației în vigoare.

Goana după voturi pentru următoarele alegeri nu poate justifica transformarea organizațiilor sindicale în teren de vânătoare electorală pentru partidele politice. Sindicatele nu sunt structuri de partid și nu pot fi folosite ca instrumente pentru construirea unor rețele politice sau pentru obținerea unor avantaje electorale. Membrii de sindicat nu sunt electoratul captiv al nimănui, iar alegerea conducerii unui sindicat nu poate fi negociată, influențată sau dictată din exterior în funcție de interese politice.

BNS va urmări cu atenție evoluția situației și orice tentativă de imixtiune politică în activitatea sindicală și în procesul de alegere a conducerii Sindicatului Liber Cariera Roșiuța.

Organizațiile sindicale sunt constituite și funcționează independent față de partidele politice, iar autonomia sindicală reprezintă un principiu fundamental al libertății sindicale.

BNS va utiliza toate instrumentele legale disponibile pentru apărarea independenței și autonomiei organizațiilor sindicale afiliate și pentru protejarea dreptului membrilor de a-și alege liber reprezentanții“, transmite Blocul Național Sindical.