PNL și USR îl vor propune pe Siegfried Mureşan pentru funcția de premier, la consultările de la Cotroceni. Componența delegațiilor celor două partide

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

PNL și USR au anunțat că vor participa la consultările de la Controceni și că îl vor propune pentru funcția de premier pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan. Cele două partide au comunicat și cine va face parte din delegațiile care vor merge la întâlnirea cu Nicușor Dan.

Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) îl vor propune pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcția de premier la consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan, programate pentru joi, 17 septembrie 2026.

Cine face parte din delegația PNL

PNL a anunțat că va participa la negocierile privind desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru și că delegația va fi condusă de Ilie Bolojan.

"Delegaţia PNL va fi condusă de preşedintele Ilie Bolojan. Vor participa şi Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu şi Robert Sighiartău", a transmis PNL într-o informare.

Cine face parte din delegația USR

"Din delegaţia USR care merge la consultările de la Cotroceni fac parte lideri ai partidului din toată ţara, astfel încât la discuţii să fie reprezentate perspectivele şi preocupările cetăţenilor din cât mai multe regiuni: preşedintele partidului, Dominic Fritz (Timiş); ministra Mediului, Diana Buzoianu (Bucureşti); vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării (Gorj); senatoarea Cynthia Păun (Ilfov); deputatul Adrian Echert (Sibiu); deputatul Cezar Drăgoescu (Dolj)", a transmis USR într-un comunicat.

Ionel Bogdan: PNL împreună cu USR şi cu UDMR au făcut deja o propunere de premier, în persoana lui Siegfried Mureşan

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, şi deputatul USR Alexandru Dimitriu au anunţat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă comune, că PNL şi USR îl vor susţine pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru, în cadrul consultărilor de la Cotroceni.

"PNL împreună cu USR şi cu UDMR au făcut deja o propunere de premier, în persoana lui Siegfried Mureşan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu preşedintele României şi în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potenţial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre şi vom lua o decizie", a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

PNL amintește că nu va vota un guvern din care face parte și PSD

El a reiterat că PNL nu va susţine o variantă de guvern din care să facă parte PSD.

"Preşedintele Ilie Bolojan a spus că dacă nu se acceptă varianta pe care noi am propus-o, şi anume o alternanţă la guvernare a PNL, USR, UDMR, respectiv PSD - care din punctul nostru de vedere ar fi cea mai bună variantă, ar debloca actuala criză şi am ajunge să avem un guvern stabil până în 2028 - dacă această variantă nu este acceptată, atunci putem discuta alte variante. Dar sub nicio formă nu o variantă din care să facă parte PSD", a spus el.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu: Acestea sunt toate variantele

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a precizat la rândul său că Siegfried Mureșan va fi propunerea de premier a USR.

"Noi îl vom propune pe Siegfried Mureșan, pe care l-am mai propus de câteva ori, iar președintele va face ceea ce ține de dumnealui. Va numi pe domnul Grindeanu, va numi pe domnul Siegfried Mureșan, va numi pe altcineva, nu va numi pe nimeni și mai așteptăm... Acestea sunt toate variantele" a spus reprezentantul USR.

El a menționat că în cazul în care Parlamentul "nu poate genera o guvernare", alegerile anticipate reprezintă singura soluție.

"Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranța că vei găsi o majoritate", a mai declarat deputatul USR.

USR respinge varianta propusă de liderul UDMR

Dimitriu a respins varianta propusă de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a vorbit despre un Guvern constituit din funcționari cu experiență, care au lucrat cu toate partidele politice.

"Dat fiind faptul că în aceste ministere dominantă este populația PSD-istă, ca să spun așa, asta ar însemna că am avea 'șansa' să avem un Guvern PSD. Mă gândesc, de exemplu, la Ministerul Transporturilor. Domnul Pistol, care e acolo, a fost mâna dreaptă a domnului Grindeanu. Era propunerea PSD pentru Guvernul Tomac. Nici vorbă de așa ceva! Am fost și eu în Ministerul Justiției, știu foarte bine. Sunt și oameni faini. Ei nu s-ar băga niciodată să conducă un minister. Și sunt și oameni care sunt acolo puși, latenți, astfel încât să fie activați când trebuie. Nu suntem de acord cu așa ceva", a subliniat el.

Siegfried Mureşan a fost propus și la ultimele consultări oficiale cu Nicușor Dan

Precizăm că preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. PNL este programat la ora 10:00 la aceste consultări, iar USR la ora 10:30.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat pe 10 septembrie că PNL vede fezabilă formarea unui Guvern de tranziţie care să se bazeze pe tehnocraţi şi să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor. PSD a respins apoi public propunerea lui Ilie Bolojan de a susține un guvern tehnocrat. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus, miercuri, 15 septembrie, un Guvern condus de funcționari publici cu 25-30 de ani vechime, capabili să asigure stabilitatea până în 2028.

Reamintim că la ultimele consultări oficiale, Nicuşor Dan a avut, din partea partidelor politice, două propuneri: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureşan, susținut de PNL-USR-UDMR. Social-democrații au votat pe 31 august, la Sinaia, o rezoluție, prin care s-a decis că sunt pregătiți să își asume funcția de premier în persoana lui Sorin Grindeanu și că nu vor susține un Guvern din care PSD nu face parte.