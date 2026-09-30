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George Simion: AUR nu va vota vreun Guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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imagine cu george simion
Foto: Agerpres

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a susținut un discurs, miercuri, în Parlamentul României, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.

La votul de învestitură pentru Guvernul Siegfried Mureșan, George Simion a precizat că „soluția constituțională care ar trebui adoptată e reprezentată de alegerile anticipate“.

„Răspunsul nostru este NU. Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare și rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-l reprezentăm cu cinste și demnitate.

La aceste guverne de tip marionetă ne-ați amenințat. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Ați otrăvit societatea și la propriu, și la figurat și ați încercat să ne intimidați cu tot felul de Iude. De ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul. Nu ne este frică!

În ciuda tuturor amenințărilor, nu vom vota acest guvern-marionetă și nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familiile tuturor românilor care s-au săturat de voi, de acest gunoi, de noi și noi guverne provizorii și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo și cu voia Lui Dumnezeu, cred că o să fie mai devreme. (...)

Noi mergem înainte, doar cu Dumenzeu!“, a spus George Simion în transmisiunea video din sala de plen publicată și pe pagina sa de Facebook.

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george simion
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Comentarii (5)

CI   •   30 Septembrie 2026   •   15:51

Cât de ticălos! Ce infecție politică poate fi mizeria asta de partid!

Jean V.   •   30 Septembrie 2026   •   15:46

Halal discurs Simioane!

John   •   30 Septembrie 2026   •   14:45

Cu care Dumnezeu Simioane,ca la ce gura ai nu stiu cum te rogi dar stiu ca tatal mincinosilor e Santana. Mai ai case cu 35000 euro? I- ai prostit pe atatea si Inca mai continui sa munti?

Mihai1   •   30 Septembrie 2026   •   14:32

Eu am văzut ieri:
1. Georgescu intră în sala de judecată - iese liber și spune: "cine votează guvernul Mureșan este trădător"
2. Georgescu e chemat înapoi în sala de judecată și este arestat 30 de zile.
Înțelepciunea românească zice: "gura bate fu...dul"!

# SICTIR, PSEUDO-politruc !!!   •   30 Septembrie 2026   •   14:14

Poate pina atunci (peste vreo zece ani!!!) o sa fiti colegi de "amfiteatru", UN SENIL si UN DERBEDEU (tu, MATRAGUNA)!!!

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