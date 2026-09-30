George Simion: AUR nu va vota vreun Guvern până la eliberarea lui Călin Georgescu / video

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George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a susținut un discurs, miercuri, în Parlamentul României, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.

La votul de învestitură pentru Guvernul Siegfried Mureșan, George Simion a precizat că „soluția constituțională care ar trebui adoptată e reprezentată de alegerile anticipate“.

„Răspunsul nostru este NU. Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare și rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici în Parlament să-l reprezentăm cu cinste și demnitate.

La aceste guverne de tip marionetă ne-ați amenințat. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Ați otrăvit societatea și la propriu, și la figurat și ați încercat să ne intimidați cu tot felul de Iude. De ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri l-ați trimis la arestul central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul. Nu ne este frică!

În ciuda tuturor amenințărilor, nu vom vota acest guvern-marionetă și nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și îi faceți dreptate lui Călin Georgescu. Suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familiile tuturor românilor care s-au săturat de voi, de acest gunoi, de noi și noi guverne provizorii și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo și cu voia Lui Dumnezeu, cred că o să fie mai devreme. (...)

Noi mergem înainte, doar cu Dumenzeu!“, a spus George Simion în transmisiunea video din sala de plen publicată și pe pagina sa de Facebook.