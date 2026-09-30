Titus Corlățean, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: "Absența AUR de la audieri a favorizat de facto coaliția PNL-USR-UDMR"

Titus Corlatean. Sursa Foto: Agerpres

Titus Corlățean, fost ministru de Externe al României, susține că absența AUR de la audierile din comisiile parlamentare a favorizat de facto miniștrii propuși de PNL, USR și UDMR în Guvernul Mureșan.

Senatorul Titus Corlățean, fost ministru de Externe al României, spune că era previzibil că Guvernul Siegfried Mureșan va pica la votul din Parlament și că a așteptat acest moment pentru a veni cu mai multe precizări în legătură cu audierile din comisiile parlamentare reunite care au avut loc marți, 29 septembrie.

El a explicat că rezultatele controversate ale acestor audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan și a susținut că absența parlamentarilor AUR din comisiile reunite a influențat decisiv unele voturi. Senatorul PSD afirmă că, prin neparticiparea la audieri, AUR a favorizat de facto obținerea unor majorități pentru candidații susținuți de PNL, USR și UDMR.

De ce unii candidați au fost respinși la vot, alții au primit aviz favorabil. Titus Corlățean: Explicația este simplă

"Predictibil, "Guvernul-fantomă" Siegfried Mureșan" a fost respins de la învestire de Parlament. Am așteptat acest moment pentru a face câteva precizări pentru oamenii de bună credință, care nu au înțeles ieri un anumit lucru de la audierile din comisiile parlamentare reunite, întrunite pentru audierea "miniștrilor fantomă" propuși. Comentariile nu sunt pentru militanții haștag-rezist USR, care trepidau de bucurie virtuală la anumite decizii de ieri, pentru că nu se merită consumul de energie cu ei.

Unii dintre candidați au fost respinși la vot, alții au primit aviz favorabil, în general cu o majoritate strânsă.

Explicația este simplă. Structura comisiilor parlamentare și ponderea fiecărui partid în componența fiecărei comisii sunt diferite. Reprezentarea a fost negociată de grupurile politice la începutul actualului mandat al Parlamentului, acum aproape doi ani, în funcție de prioritățile și interesele fiecărui grup politic în parte.

Efectul deciziei AUR de a nu participa la audierile miniștrilor propuși de Mureșan

Ceea ce a făcut diferența, în unele cazuri, a fost decizia "de plano" luată de AUR de a nu participa la nicio audiere și în nici o comisie parlamentară. Favorizând astfel de facto generarea unei majorități de facto în anumite comisii reunite pentru coaliția de dreapta haștag-rezist PNL-USR-UDMR. Astfel încât doar voturile PSD, toate exprimate efectiv în comisiile reunite, nu au fost suficiente în anumite cazuri", a scris Titus Corlățean, senator PSD și președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cazul Oana Țoiu, dat drept exemplu

Titus Corlățean a venit și cu un exemplu - rezultatul audierii Oanei Țoiu, propusă de Siegfried Mureșan pentru portofoliul Ministerului de Externe. Potrivit senatorului, aceasta a primit aviz favorabil datorită faptului că cei de la AUR nu au fost prezenți. El a menționat că PSD a votat "împotrivă".

"De exemplu, în cele 4 comisii reunite, 2 de politică externă de la ambele Camere și 2 românii de pretutindeni, absența AUR de la audierile candidatului Oana Țoiu pentru portofoliul Externe a favorizat obținerea conjuncturală a unei majorități de 29 voturi pentru versus 23 voturi contra și obținerea unui aviz favorabil propunerii PNL-USR-UDMR.

Mare bucurie (iluzorie) ieri pentru useriști... Cu precizarea că toate cele 5 voturi PSD din comisia senatorială pe care o conduc au fost împotrivă, pentru rațiuni evidente. Inclusiv votul colegului senator care m-a înlocuit, în condițiile în care am refuzat să particip la simulacrul de procedură de învestire, cu un rezultat previzibil (după cum s-a văzut astăzi) și am decis să mă concentrez pe prioritățile și lucrurile importante pentru România la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg.

Așa că dacă e ceva de întrebat, întrebați-i pe cei de la AUR de ce au ales ieri strategia pe care au ales-o și care i-a favorizat la vot, e adevărat, iluzoriu în final, pe cei de la PNL-USR-UDMR", a mai scris Titus Corlățean.

Precizăm că audierile miniștrilor s-au încheiat marți seară. Șase dintre cei 10 miniștri propuși de Siegfried Mureșan și audiați, ieri, au primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare. Alți patru au primit aviz negativ. Printre cei care au primit marți aviz pozitiv s-au numărat: Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu, Ötvös Koppány Bulcsú, Cseke Attila și Diana Buzoianu. Au primit aviz negativ: Mihai Dimian, Andrea Chiș, Oana Gheorghiu și Raluca Turcan.

Luni, 28 septembrie, au fost audiați alți șase miniștri propuși, doar doi dintre aceștia primind un aviz favorabil din partea comisiilor.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit miercuri, 30 septembrie, de plenul comun al Parlamentului. S-au înregistrat 182 de voturi "pentru" învestitură și 15 voturi "împotrivă".