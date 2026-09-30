„Fotografii imposibile” la Strasbourg cu „frontul comun” USR, PSD, AUR și POT. Titus Corlățean anunță introducerea în rezoluția APCE protejarea patrimoniului vlah (aromân) din Grecia

Senatorul PSD Titus Corlățean relatează că parlamentarii români din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) au reușit să introducă într-o rezoluție despre Grecia o prevedere referitoare la prezervarea patrimoniului cultural vlah (aromân) din această țară.

Titus Corlățean afirmă că amendamentul a fost formulat alături de deputatul USR Iulian Bulai și adoptat inițial în unanimitate de Comisia de monitorizare a APCE. La Strasbourg, demersul s-ar fi confruntat cu opoziția unor parlamentari greci, precum și cu o tentativă de eliminare a prevederii, dar amendamentul a fost menținut în forma propusă de parlamentarii români.

Colaborare între parlamentari români de la USR, PSD, AUR și POT

Corlățean a evidențiat și caracterul transpartinic al demersului. A subliniat colaborarea dintre parlamentari români de la USR, PSD, AUR și POT. În mesajul său, senatorul Titus Corlățean consideră această colaborare un exemplu de solidaritate politică în jurul unei teme despre patrimoniul și identitatea comunităților aromâne.

„Fotografii imposibile” este explicația dată de Corlățean pentru imaginile în care apar împreună parlamentari români din formațiuni politice diferite. În concluzie, senatorul transmite un mesaj despre posibilitatea depășirii divergențelor politice atunci când este vorba despre un obiectiv comun: „Ideea e că se poate.”

"Moștenirea culturală Vlahă (Aromână) din Grecia și fotografii "imposibile"...

"Moștenirea culturală Vlahă (Aromână) din Grecia

Cu subtitlu: Fotografii "imposibile"...

S-au întâmplat două lucruri la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la Strasbourg.

1. Pentru prima oară, cel puțin în ultimele 2 decenii, parlamentari români din APCE au reușit să introducă într-un text oficial al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei o exigență la adresa autorităților din Grecia pentru a "investi în prezervarea patrimoniului (moștenirii culturale) Vlah" din această țară.



Împreună cu deputatul USR Iulian Bulai, membru ca și mine în Comisia de monitorizare a statelor membre ale Consiliului Europei, am formulat un amendament la textul proiectului de Rezoluție: "Respectarea de către Grecia a obligațiilor care decurg din aderarea la Consiliul Europei". La reuniunea de acum câteva săptămâni de la Paris a Comisiei de monitorizare am reușit, după dezbateri, sa trecem ÎN UNANIMITATE acest amendament, cu susținerea și a unuia din cei 2 co-raportori europeni pe Grecia, prezent la acea reuniune.



Bătălia a inceput însă în aceste zile la Strasbourg, în cadrul sesiunii plenare actuale, pentru că unii parlamentari greci (nu toți), pe baza școlii de gândire pe care o cunoaștem, au folosit canalele influente ale Grupului politic european PPE pentru a elimina textul nostru.



Subiectul e sensibil, ține de istorie și de modul diferit în care România și Grecia se raportează la subiect. Pentru noi relația specială cu comunitățile de aromâni/ vlahi din Balcani este legitimă, justificată și se fundamenteaza pe o lungă lista de motive obiective. Nu mai vorbesc de faptul că aromânii/ vlahi, în funcție si de grupul din care fac parte/ țara in care trăiesc (Albania, Macedonia de Nord, Grecia, Bulgaria, Serbia) vorbesc unul din cele 5 dialecte ale limbii române, au un fundament latin si fac parte din marea noastră familie românească.

La greci evaluarea e diferită si marcată nu o dată și de pusee de naționalism pe care le cunoaștem. Adăugati și fundalul general al unei relatii foarte bune, de prietenie și colaborare între țările noastre, ca să întelegeti ca gestiunea subiectului este delicată.



Bref, după o bătălie de fond și procedurală in Comisia de monitorizare, împreună cu Iulian Bulai și cu sprijinul spontan al colegului meu de Grup politic SOC, o personalitate a politicii din Grecia, socialistul George Papandreou, ex premier si ministru de externe al Greciei, am căștigat votul și am respins cu o majoritate solidă amendamentul PPE de eliminare a textului nostru, care cere garantarea prezervării patrimoniului Vlah din Grecia. Am avut voturile Grupurilor politice SOC si ALDE, plus Conservatori și Stânga unită, iar unii din PPE, după ce ne-au ascultat interventiile, au iesit din sală, evitănd să voteze împotriva noastră.



Rezultatul a fost că liderul Grupului politic PPE a retras amendamentul, iar plenul Adunării a votat Rezoluția pe Grecia, pozitivă per ansamblu la adresa acestui stat (cu anumite atenționari la anumite aspecte ce țin de funcționarea instituțiilor democratice) cu textul para 10, așa cum l-au propus parlamentarii români! Incă o dată, e pentru prima oară când se reușeste acest lucru, important pentru identitatea aromână/ vlahă din Grecia, după foarte mulți ani! În ciuda si a unor comentarii extrem de naționaliste și chiar ofensatoare ale unui deputat de dreapta grec în plenul dezbaterilor..Să fie primit...



2. Am dat subtitlul " Fotografii imposibile", pentru că aceste imagini reflectă un lucru deosebit care s-a întâmplat în afara României, la Strasbourg, greu de imaginat acasă.

Parlamentari români din Grupuri politice diferite, care au depăsit tensiunile politice și ceea ce ne separă în România, au reușit împreună, într-un gest de solidaritate românească mai rar întâlnit (din păcate), un lucru important pentru țara noastră.

Lista este următoarea:

- Iulian Bulai, deputat USR și lider de Grup ALDE la nivel european;

- Robert Cazanciuc, senator PSD;

- Cristina Dumitrescu, senator AUR;

- Dumitrina Mitrea, deputat AUR;

- Carmen Holban, deputat PSD;

- Bianca Gavrilă, deputat POT;

Si, cu voia dvs, subsemnatul. Adăugati si ambasadorul României la Strasbourg, Ion Jinga, martor..

Ideea e că se poate", a scris senatorul Titus Corlățean, într-o postare pe contul său de Facebook.