Semnături pentru funcții și de la crucile din cimitir. Adrian Țuțuianu, AEP: Asta este problema verificării

Oameni strângând semnături pentru o candidatură în funcție publică. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Adrian Țuțuianu a vorbit la DCNews despre problemele legate de verificarea semnăturilor strânse pentru susținerea candidaturilor și despre necesitatea unui sistem care să le poată verifica, precum o aplicație.

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a vorbit la DCNews despre semnăturile pe care candidații la diverse funcții în stat sunt obligați să le prezinte pentru a-și putea depune candidatura. Acesta a subliniat că este necesară o aplicație la nivelul AEP care să poată verifica dacă „persoanele respective sunt în registrul electoral”, în condițiile în există cazuri unde semnăturile „se cumpără, se iau de la scara blocului, de la crucile din cimitir”.

„Problema principală este aceea a verificării numărului de semnături. Autoritatea Electorală Permanentă, care deține Registrul Electoral, ar putea să construiască o aplicație și să verifice realitatea semnăturilor și datele de identificare ale persoanelor care au semnat. Avem nevoie de o aplicație care să poată să ne identifice dacă persoanele respective sunt în Registrul Electoral, dacă există oamenii și dacă au drepturi electorale, pentru că asta este problema verificării”, a spus Adrian Țuțuianu, la DCNews.

„Nu verifică și dacă omul acela a dat efectiv semnătura? Pentru că se duce vorba că se cumpără aceste semnături”, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Se cumpără, se iau de la scara blocului, se iau de la crucile din cimitir”, a spus Adrian Țuțuianu.

„Au fost situații în practica administrativă recentă când candidați la funcția de primar au fost condamnați pentru că s-a constatat că semnăturile depuse în susținerea candidaturii nu au fost reale sau că persoanele respective nu au votat”, a precizat Adrian Țuțuianu, în exclusivitate pentru DCNews.

„S-a dovedit că primarul a falsificat sau persoanele care au strâns?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„El a semnat că este cel care a strâns semnăturile respective”, a răspuns președintele AEP.

Adrian Țuțuianu explică riscurile falsificărilor de semnături

Adrian Țuțuianu a explicat că, în cazul candidaturii pentru funcția de președinte, unde sunt necesare cel puțin 200.000 de semnături, „fiecare persoană care a colectat semnături are răspunderea pentru ceea ce a colectat”: „De aceea se și semnează fiecare listă de susținători de către persoana care colectează semnături”.

Acesta a adăugat că, în urmă cu două săptămâni, „Poliția Giurgiu a anunțat reținerea a 4-5 persoane pentru nereguli legate de strângerea de semnături și realitatea semnăturilor respective, dar și pentru nereguli care s-ar fi petrecut în timpul votării din 2024”.

„Ar putea unii să strângă semnături în avans. Ar putea să strângă de acum sau n-au formularele?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Formularele sunt publice și astăzi, dacă nu se schimbă nicio hotărâre a AEP, dar este imprudent cine se apucă să facă așa ceva, pentru că un om care a semnat astăzi pentru niște alegeri care au loc în anul 2028 s-ar putea să conteste că a semnat așa ceva. Sau un om serios nu semnează, astăzi, pentru niște alegeri ipotetice”, a explicat Adrian Țuțuianu, în exclusivitate pentru DCNews.

Pentru a candida la funcția de președinte sunt necesare cel puțin 200.000 de semnături, în timp ce pentru funcția de primar este nevoie de minimum 1% din alegătorii din circumscripție. Pentru Parlamentul European, sunt necesare 100.000 de semnături în cazul unui candidat independent și 200.000 pentru o listă de partid.