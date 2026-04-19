Dominic Fritz: Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea
Data actualizării: 21:52 19 Apr 2026 | Data publicării: 21:36 19 Apr 2026

Dominic Fritz: Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea
Autor: Anca Murgoci

imagine cu grindeanu bolojan si Fritz Tensiunile din coaliția de guvernare sunt la cote maxime. Foto: Agerpres.

Dominic Fritz, președintele USR, a transmis un mesaj în plină criză politică.

Partidul Social Democrat va decide luni, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00, și va implica aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național.

Dominic Fritz, președintele USR, a transmis un mesaj în acest context.

„Ați încercat să ne intimidați încă din primele săptămâni ale acestei guvernări. Ați organizat campanii de denigrare împotriva miniștrilor USR, ați votat o moțiune de cenzură (n.r. - de fapt este moțiune simplă, nu de cenzură) alături de AUR împotriva Dianei Buzoianu, ați ignorat cuvântul dat atunci când trebuia să votăm noul Avocat al Poporului. Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat.

De ce? Cu siguranță nu pentru români. Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea.

Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat.

USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele. Nu renunțăm la luptă când abia am început curățenia. Le-o datorăm celor care nu mai au răbdare cu o țară în care facem un pas înainte și doi înapoi. Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi. Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie”, a zis Dominic Fritz, președintele USR.

VEZI ȘI: Băluţă: Susţin îndepărtarea sistemului care generează ură şi polarizare în societatea românească. PSD va spune mâine stop 

Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Ilie Bolojan dă afară oameni ai PSD. „Ce au făcut nu se face în niciun Guvern din lume”
Publicat acum 33 minute
Ilie Bolojan, discuție cu Nicușor Dan despre demisie. Ce i-a spus președintele
Publicat acum 51 minute
PSD pleacă cu tot cu secretari de stat. Grindeanu: Nicușor Dan, „în limitele Constituției”, nu are treabă cu serviciile
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Grindeanu, replică pentru Fritz: De ce nu a votat propunerea USR pentru Avocatul Poporului
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Dominic Fritz: Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Copiii familiei Velea au lansat Mamacita: Nu mă las până nu o fac a mea / Firea, reacție
Publicat acum 13 ore si 41 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 22 ore si 57 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Cutremur în România, duminică seara
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
