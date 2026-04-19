Băluţă: Susţin îndepărtarea sistemului care generează ură şi polarizare în societatea românească. PSD va spune mâine stop

PSD va spune luni "stop" acestui tip de comportament, a declarat liderul social democrat.

"Sunt unul dintre oamenii care, mai mult decât apăsat, mai mult decât decis, susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, atât de multă polarizare. Un sistem pentru care nu mai contează nimic din ceea ce facem. Contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească. PSD va spune mâine stop acestui tip de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat", a afirmat Băluţă în cadrul conferinţei extraordinare pentru alegerea preşedintelui PSD Sector 4.

El a precizat că această poziţie este împărtăşită de tot mai mulţi membri ai partidului din teritoriu

"În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi, 'Gata, stop, până aici! Nu se mai poate aşa!' Nu se mai poate şi nu avem cum să nu ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa, de exemplu, între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia niciun fel de măsură atunci când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, când un număr imens de oameni sunt jigniţi şi trimişi către exterminare - citez lucrul acesta, din păcate asta se întâmplă în ultima perioadă. Unde vor să ajungă oamenii ăştia? Unde vrem să ajungem cu toţii? Mai e posibil aşa ceva? Evident, nu", a declarat primarul Sectorului 4.

Băluţă a apreciat că PSD a pierdut alegerile din 7 decembrie în primul rând din cauza "urii şi a dezinformării". El a mai precizat că pentru cei care conduc Guvernul nu contează performanţele administraţiei locale din Sectorul 4.

"Nu contează că am adus în România 5 miliarde de euro. Nu contează că am făcut până la ora asta două spitale. Nu contează că lucrăm la planşeul Unirii. Nu contează că am făcut două pasaje rutiere. Dacă facem astăzi o radiografie a Bucureştiului, vedem că singurele lucrări de infrastructură sunt aici, în Sectorul 4, nu sunt în altă parte. (...) Spitale tot în Sectorul 4 s-au construit şi se construiesc. Nimeni nu vrea să relateze lucrul acesta, nici măcar ca şi reclamă, pentru că am ajuns într-o situaţie în care, de exemplu, semnarea contractului pentru magistrala M4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul, cea mai mare investiţie din România, să fie trecută ca şi advertorial", a spus el.

